علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز .. بـ 12 وصفة فعالة

يمكن استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز للتخلص من الألم والإزعاج الذي تسببه، حيث ان العرض الرئيسي لـ التهاب الحلق واللوز هو الألم والتهيج في الحلق خاصة عند البلع؛ حيث يمكن لبعض المكونات ان تستخدم كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز.









ويحدث التهاب الحلق واللوز كجزء من استجابة الجسم المناعية للعدوى الفيروسية أو البكتيرية، وقد تؤدي استجابتك المناعية الطبيعية إلى التهاب وتورم الأغشية المخاطية في الحلق ، ولحسن الحظ هناك اكثر من علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز ، بما في ذلك :

1- خل التفاح :

يعتبر خل التفاج علاج منزلي لاتلهاب الحلق واللوز؛ حيث على خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد على تخفيف التهاب الحلق عند استهلاكه بكميات صغيرة مع الماء الدافئ.





2- الغرغرة بالماء المالح :

وتعتبر الغرغرة كل ساعة بالماء المالح الدافئ واحد من علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز، والذي يساعد على تقليل التورم وقد يخفف من ألم الحلق.

3- العسل:

ويمكن للعسل أن يكون علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز؛ حيث يساعد في تخفيف آلام الحلق ، خاصة عند دمجه مع الخل أو الأعشاب في الماء الدافئ ك.

4- العرق سوس :

ويحتوي العرق سوس على صفات تشبه الأسبرين، مما يجعله علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز، وقد يساعد في تهدئة التهاب الحلق عند تناول بشكل يومي.





5- مياه الليمون :

وتحتوي مياه الليمون على فيتامين ج اوالذي يعتبر علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز، كما يحتوي على مركبات يمكن أن تهدئ التهاب الحلق وتساعد في الشفاء.





6- شاي الزنجبيل :

وقد يساعد شاي الزنجبيل على مكافحة العدوى، مما ييجعله علاج منزلي لالتهاب الحلق والوزن.





7- زيت جوز الهند :

ويعتبر زيت جوز الهند مهدئ وعلاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز، وله تأثيرات مضادة للالتهابات وقد يساعد جسمك على مقاومة العدوى؛ حيث يمكن تناول ما يصل إلى ملعقتين كبيرتين (30 مل) يوميًا بمفرده أو في مشروبات دافئة.





8- القرفة :

تساعد القرفة في مكافحة آلام الحلق والعدوى بسبب البرد أو الأنفلونزا، ويمكن تحضيره كشاي أو إضافته إلى مشروبات دافئة أخرى كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز





9- تناول السوائل الكافية :

ويضمن تناول السوائل بكثير في البقاء رطبًا بشكل جيد؛ حيث انه بروتوكولات علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز.