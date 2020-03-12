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مرأة

بـ3 مكونات من مطبخك.. مشروب عجيب يحارب التهاب الحلق ونزلات البرد

الخميس 12/مارس/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

فوائد عديدة لتناول مشروب  الحليب والفلفل والقرنفل، فهو يساعد على مقاومة نزلات البرد والتهاب الحلق ويمنحك الطاقة، وإليك أبرز فوائد ذلك المشروب يقدمها موقع "برايت سايد".


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. 1. يعالج الصداع 

يعمل ذلك المشروب على تحسين تدفق الأكسجين إلى دماغك وتقليل الالتهاب، وبالتالي تقليل الصداع المرتبط بالصداع النصفي. 


2. يقلل من البرد 

يعد مزيج الحليب الدافئ والقرنفل والفلفل علاجًا ممتازًا لنزلات البرد، حيث إن هذا الخليط لديه القدرة على الحد من احتقان الأنف لتوفير راحة جيدة من البرد.


 3. يعالج التهاب الحلق 

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق أو سعال سيئ، فإن هذا المشروب الصحي الطبيعي يمكن أن يكون علاجًا رائعًا، لأنه قادر على تهدئة التهيج في حلقك.


 4.برفع المناعة

 بما أن هذا الدواء الصحي يغذي كل خلية في جسمك ويعزز قدرتها على مكافحة العوامل المسببة للأمراض، فيمكنه أن يحسن نظام المناعة لديك للحفاظ على صحتك.


5. يقلل من الالتهابات 

المشروب يأتي بخصائص مضادة للبكتيريا يمكنها تقليل العدوى التي تسببها البكتيريا في جسمك. 

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