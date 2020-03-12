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مرأة

ماتخفش من الطقس السئ.. 3 مشروبات طبيعية لحمايتك من الفيروسات

الخميس 12/مارس/2020 - 10:31 ص
3 مشروبات طبيعية
3 مشروبات طبيعية لحمايتك من الفيروسات
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حياة عبد العزيز
حذرت هيئة الأرصاد الجوية أن تلك الأيام ستشهد البلاد عاصفة ترابية شديدة، فلابد أن يحرص الأشخاص على تناول المشروبات والأطعمة الصحية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي وحماية الشخص من الفيروسات.

تعرف على المشروبات الطبيعية الصحية من خلال موقع "hollandandbarrett".

شاي بالليمون والزنجبيل :

يحتوي الليمون والزنجبيل علي مضادات الأكسدة والفيتامينات ، لذا فإن شرب كوب كل يوم يمكن أن يكون مفيدًا لجهاز المناعة في الجسم، يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا على زيادة الدورة الدموية ويمكن أن يساعد الليمون في تخفيف الالتهاب، كما يجب تناول كوب من الشاي بالزنجبيل والليمون في الطقس السئ القائم في هذه الأيام لمحاربة الميكروبات، وحماية الجسم من النزلات المعوية.

عصير البطيخ بالنعناع :

 البطيخ هو غذاء يعزز المناعة لأنه يحتوي على الليكوبين، سيساعدك النعناع على التنفس بسهولة أكبر إذا كنت مريض جيوب أنفية لأنه يحتوي على المنثول، فيمكنك شراب كوب من عصير البطيخ بالنعناع قبل النزول في العاصفة الترابية لحماية الجسم، وتقوية الجهاز المناعي.

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عصير البرتقال :

كوب من عصير الحمضيات كل صباح مع وجبة الإفطار سيعطي جسمك بعض فيتامين سي الذي تشتد الحاجة إليه، ومع وجود عاصفة ترابية فيجب ان تتناول اليوسفي والبرتقال سواء بطريقة صحيحه او عصير لتعزيز الجهاز المناعي.

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