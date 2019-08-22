بجنيه واحد فقط.. تخلص من إصفرار الأسنان بوصفة آمنة

يشعر العديد من الأشخاص بالحرج الشديد نتيجة إصفرار الأسنان، بالرغم من حرصهم على تنظيف الأسنان يوميا بالفرشاة والمعجون، ولكن مع الإكثار من تناول الشاى والنسكافية والقهوة تتعرض أسنانهم لهذا الإصفرار، وإذا كنت من ضمن هؤلاء فيمكنك التخلص منه باتباع هذه الوصفة السحرية الآمنة التى لن تكلفك سوى جنيه واحد فقط ولن تعرضك للخطر أو الأضرار سواء للأسنان أو اللثة والفم.



كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن وصفة الليمون لتبيض الأسنان، فى دقائق معدودة وبشكل آمن.





تبيض الأسنان بالليمون:



وهو وسيلة فعالة وآمنة في تبييض الأسنان وقتل البيكتريا، عن طريق تدليك الأسنان بنصف فص ليمون لمدة 5 دقائق ثم شطفها.