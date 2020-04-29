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مرأة

في غمضة عين.. مشروب طبيعي يخلصك من التهاب الحلق فورًا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:12 ص
التهاب الحلق
التهاب الحلق
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لمياء الياسين

توجد فوائد غديدة لتناول لليمون، فهو غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على زيادة مستويات الطاقة لديك ومحاربة إلتهاب الحلق، وفقا لموقع "برايت سايد". 

وتعد أبرز فوائد الليمون إحتوائه على  نسبة عالية من فيتامين ج ، وهو  مضاد طبيعي للأكسدة يعزز جهاز المناعة وله خصائص مضادة للبكتيريا .

مكونات المشروب وطريقة إعداده

ملعقة من العسل

كوب من الماء الدافئ

عصير ليمونة واحدة

طريقة إعداد المشروب ..

عليك غلي الماء وإضافة قطع الليمون  والعسل و دعى المشروب  يبرد وتناولى المشروب  وهو لا يزال دافئًا. 

إذا كنت مصابًة بحمى شديدة  تناوليه عندما يكون باردًا بالفعل.

سوف يساعد المشروب على تقليص تورم أنسجة الحلق وخلق بيئة حمضية للفيروسات والبكتيريا الضارة.

يعد ماء الليمون الدافئ هو الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من الالتهابات الفيروسية ..

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