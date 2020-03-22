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مرأة

لا داعي للخوف .. كيف تفرق بين التهاب الحلق العادي وأعراض كورونا؟

الأحد 22/مارس/2020 - 05:46 ص
التهاب الحلق
التهاب الحلق
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أسماء عبد الحفيظ
انتاب العديد من الأشخاص، الذعر بسبب فيروس كورونا الأسرع انتشارا حول العالم والذي أزهق أرواح العديد من الأشخاص.. ويمكنك التفرقة بين  أعراض ألتهاب الحلق العادية أو أعراض فيروس كورونا، بسهولة وفقا لـ الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة.


قالت إن فيروس كورونا يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وظهور أعراض القيء والإسهال والاحتقان في الحلق وضيق التنفس بنسبة كبيرة قد تؤدي ألى الاختناق، فعند حدوث هذا علي المصاب الاتصال فورا بأرقام إسعافات حالات كورونا .

ومع انتشار فيروس كورونا، تبدأ إصابة العديد من الأشخاص بنزلات برد عادية، أبرزها احتقان الحلق فقط بدون الشعور بباق أعراض كورونا ،فعند ذلك وعند إصابة الشخص بنزلة برد عادية عليه علاج التهاب الحلق سريعا. 

وكشف موقع health line عن اشهر العلاجات المنزلية لمشكلة التهابات الحلق، وتشمل : 


- صودا الخبز المحمصة المخلوطة بالماء المالح: تساعد على تخفيف التهاب الحلق أيضًا، والغرغرة بها مما يعمل على قتل البكتيريا ومنع نمو الخميرة والفطريات.

- بخاخ زيت النعناع المخفف قد يخفف من التهاب الحلق، يحتوي النعناع على المنثول ، مما يساعد على تحفيز المخاط الرقيق وتهدئة الحلق والسعال، ويحتوي النعناع أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات.

- أظهرت بعض الدراسات أن استنشاق بخار البابونج يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد ، بما في ذلك التهاب الحلق.

- العسل المختلط في الشاي علاج لعلاج التهاب الحلق، فهو فعال في علاج الجروح والالتهابات بشكل عام.
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