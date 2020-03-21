خدعوك فقالوا طعام للعظام.. البيض النيء يزيد من انتشار فيروس انفلونزا الطيور

انتشرت أنفلونزا الطيور "شديدة العدوى" في مقاطعتين صينيتين بالقرب من مقاطعة هوبى منذ بداية الشهر، فيما تحاول بكين لاحتواء فيروس كورونا الجديد الذي يجتاح البلاد حاليًا ،وفى نفس الوقت يقع العديد من الأشخاص داخل المجتمع المصري فى تناول وجبة كارثية تسبب سرعة انتشار انفلونزا الطيور ،وللأسف تقع الأمهات فى نفس الخطأ الشائع ،على أن هذه الوقت تسبب بناء الجسم والعظام وتعطيها لأطفالها ولكنها للأسف يمكن أن تسبب انفلونزا الطيور









كشف موقع بولد سكاى أن تناول البيض النيء يسبب سرعة انتشار فيروس انفلونزا الطيور في البشر .





ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى ،يمكن أن يتسبب بيض طيور الدواجن أيضًا في الإصابة بالعدوى إذا لم يتم التعامل معه بعناية ، لأنه في بعض الأحيان ، يتمسك أنبوب الطيور بالبيض ويحمل طوال فترة انتشار العدوى في طريقه ، أفضل طريقة لتنظيف البيض هي تمرير الماء الفاتر عليه وفركه بمنشفة أطباق نظيفة وناعمة. أيضًا ، تجنب تناول البيض النيئ لأنه قد يحتوي على بكتيريا مسببة للأمراض يمكن أن تسبب التسمم الغذائي ونقل العدوى نتيجة عدم غسل الأيدي بعد الامساك بالبيض والقشرة الخارجية .





وذكر موقع هيلث أنه تم تحديد أكثر من اثني عشر نوعًا من أنواع إنفلونزا الطيور، بما في ذلك السلالتين اللتين أصيب بهما البشر مؤخرًا H5N1 وH7N9، وعندما تصيب إنفلونزا الطيور البشر يمكن أن تكون مميتة.





وتفشت إنفلونزا الطيور في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأجزاء من أوروبا. لدى معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض مرض إنفلونزا الطيور والذين كانوا على اتصال مباشر بالطيور المريضة. وفي حالات قليلة، انتقلت إنفلونزا الطيور من شخص إلى آخر، حيث تم الإبلاغ عن حالات بشرية متقطعة فقط منذ عام 2015.



