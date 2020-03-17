كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء الفيروس التاجي ، ولا يزال عدد الحالات في ارتفاع بجميع أنحاء العالم، ويمكن أن تساعدك عدة خطوات أساسية، في تقليل خطر إصابتك بالمرض أو إصابة الآخرين .





إليك ما يمكنك فعله وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، يستمر الفيروس التاجى لنشر جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 173.800 حالة إصابة مؤكدة، وأكثر من 7200 قتيل.





وفي الولايات المتحدة ، كانت هناك 3927 حالة على الأقل وأكثر من 68 وفاة ، وفقًا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز .





الفيروس التاجي موجود ، وينتشر بسرعة . إن كبار السن الأمريكيين ، والذين يعانون من ظروف صحية أساسية، وآخرين ليست لديهم شبكة أمان اجتماعي هم الأكثر عرضة للإصابة والاضطراب الاجتماعي .

ابق في المنزل إذا استطعت:





إذا لم تكن لديك حالات صحية كامنة ، ولا أعراض لديك ، كن حذرًا جدًا لحماية الآخرين ، يمكنك القيام بدورك لمساعدة مجتمعك والعالم.





لا تقترب من الآخرين:





ويسمى " الإبعاد الاجتماعي " أو "الإبعاد الجسدي" ، وهو في الأساس دعوة للابتعاد عن الآخرين.





ويعتقد الخبراء أن الفيروس التاجي ينتقل عبر القطرات ، لذا فإن الحد من تعرضك للآخرين هو طريقة جيدة لحماية نفسك.





تجنب وسائل الموصلات:





تجنب وسائل النقل العام عند الإمكان ، والحد من السفر غير الضروري ، والعمل من المنزل وتخطي التجمعات الاجتماعية.





لا تذهب إلى المطاعم المزدحمة أو الصالات الرياضية المزدحمة. يمكنك الخروج ، طالما أنك تتجنب الاتصال الوثيق مع الناس.





قد يكون من الصعب متابعة ذلك ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل.





أيضًا ، إذا كنت صغيرًا ، فمن المرجح أن تكون المخاطر الشخصية منخفضة.





ولا يصاب غالبية أولئك الذين يصابون بالفيروس التاجي بمرض خطير ، وقد يشعرون كما لو كنت مصابًا بالأنفلونزا.





اتصل بالطبيب فورا عند الشعور بالإصابة :





إذا كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو عرض آخر أكثر خطورة ، فاتصل بطبيبك. ( لا يزال اختبار الفيروس التاجي غير متناسق - لا توجد مجموعات كافية ، ومن الخطر الدخول إلى عيادة الطبيب والمخاطرة بإصابة الآخرين.) ثم ، تحقق من موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وقسم الصحة المحلي للحصول على المشورة حول كيفية و مكان الاختبار.





تكرار غسل اليدين جيدا :





بلل يديك وافركها بالصابون ، مع الحرص على الوصول بين أصابعك وتحت أظافرك. اغسل لمدة 20 ثانية على الأقل ، وجففها، تأكد من الحصول على إبهاميك أيضًا.





تجنب لمس عينيك والأنف والفم بأيد غير مغسولة ، يمكن أيضًا أن تعمل معقمات اليدين الكحولية ، والتي يجب فركها لمدة 20 ثانية تقريبًا ، ولكن يجب أن يحتوي الجل على 60٪ على الأقل من الكحول.





نظف الأسطح ذات "اللمس العالي" ، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والمقابض ،باستخدام 70٪ من كحول الأيزوبروبيل ، وتمسح برفق.





"لا تستخدم مواد التبييض" ، لتطهير أي سطح.





يوصي مركز السيطرة على الأمراض بارتداء القفازات وغسل اليدين جيدًا فورًا بعد إزالتها، ستعمل معظم المطهرات المنزلية المسجلة لدى وكالة حماية البيئة.





حاول الابتعاد عن الآخرين : خاصةً إذا بدا عليهم المرض .





البقاء على علم بطرق الوقاية من فيروس كورونا : إن معرفة ما هو دقيق يمكن أن يحميك أنت وعائلتك .

حافظ على الهدوء واستمر في الحصول على لقاح الأنفلونزا : يقول الخبراء إنه لا يوجد سبب يدعو الآباء للقلق. كانت حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الأطفال نادرة للغاية ، لقاح الانفلونزا أمر لا بد منه ، لأن تطعيم الأطفال حماية جيدة لكبار السن.





اتخذ نفس الاحتياطات التي تتخذها خلال موسم الإنفلونزا العادي:





داوم على غسل اليدين بشكل متكرر ، والابتعاد عن الأشخاص الذين يظهر عليهم المرض والحصول على لقاح الإنفلونزا.





كما هو الحال مع الطائرات ، من الأفضل دائمًا التأكد من تشغيل قناع الأكسجين المجازي قبل مساعدة الآخرين. عند التحدث مع أطفالك عن تفشي المرض ، تأكد من تقييم معرفتهم بالفيروس أولًا وأنك تعالج قلقك. من المهم ألا تتجاهل مخاوفهم وأن تتحدث معهم على مستوى مناسب للعمر.





لا تخزن الأقنعة :





أصبحت أقنعة الوجه رمزًا للفيروس التاجي ، لكن تخزينها قد تضر أكثر مما تنفع ، معظم الأقنعة الجراحية فضفاضة للغاية لمنع استنشاق الفيروس.





قم بتخزين البقالة والأدوية ومواد التعقيم:



