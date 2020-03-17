كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء الفيروس التاجي ، ولا يزال عدد الحالات في ارتفاع بجميع أنحاء العالم، ويمكن أن تساعدك عدة خطوات أساسية، في تقليل خطر إصابتك بالمرض أو إصابة الآخرين .
إليك ما يمكنك فعله وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، يستمر الفيروس التاجى لنشر جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 173.800 حالة إصابة مؤكدة، وأكثر من 7200 قتيل.
وفي الولايات المتحدة ، كانت هناك 3927 حالة على الأقل وأكثر من 68 وفاة ، وفقًا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز .
الفيروس التاجي موجود ، وينتشر بسرعة . إن كبار السن الأمريكيين ، والذين يعانون من ظروف صحية أساسية، وآخرين ليست لديهم شبكة أمان اجتماعي هم الأكثر عرضة للإصابة والاضطراب الاجتماعي .
ابق في المنزل إذا استطعت:
إذا لم تكن لديك حالات صحية كامنة ، ولا أعراض لديك ، كن حذرًا جدًا لحماية الآخرين ، يمكنك القيام بدورك لمساعدة مجتمعك والعالم.
لا تقترب من الآخرين:
ويسمى " الإبعاد الاجتماعي " أو "الإبعاد الجسدي" ، وهو في الأساس دعوة للابتعاد عن الآخرين.
ويعتقد الخبراء أن الفيروس التاجي ينتقل عبر القطرات ، لذا فإن الحد من تعرضك للآخرين هو طريقة جيدة لحماية نفسك.
تجنب وسائل الموصلات:
تجنب وسائل النقل العام عند الإمكان ، والحد من السفر غير الضروري ، والعمل من المنزل وتخطي التجمعات الاجتماعية.
لا تذهب إلى المطاعم المزدحمة أو الصالات الرياضية المزدحمة. يمكنك الخروج ، طالما أنك تتجنب الاتصال الوثيق مع الناس.
قد يكون من الصعب متابعة ذلك ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل.
أيضًا ، إذا كنت صغيرًا ، فمن المرجح أن تكون المخاطر الشخصية منخفضة.
ولا يصاب غالبية أولئك الذين يصابون بالفيروس التاجي بمرض خطير ، وقد يشعرون كما لو كنت مصابًا بالأنفلونزا.
اتصل بالطبيب فورا عند الشعور بالإصابة:
إذا كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو عرض آخر أكثر خطورة ، فاتصل بطبيبك. ( لا يزال اختبار الفيروس التاجي غير متناسق - لا توجد مجموعات كافية ، ومن الخطر الدخول إلى عيادة الطبيب والمخاطرة بإصابة الآخرين.) ثم ، تحقق من موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وقسم الصحة المحلي للحصول على المشورة حول كيفية و مكان الاختبار.
تكرار غسل اليدين جيدا :
بلل يديك وافركها بالصابون ، مع الحرص على الوصول بين أصابعك وتحت أظافرك. اغسل لمدة 20 ثانية على الأقل ، وجففها، تأكد من الحصول على إبهاميك أيضًا.
تجنب لمس عينيك والأنف والفم بأيد غير مغسولة ،يمكن أيضًا أن تعمل معقمات اليدين الكحولية ، والتي يجب فركها لمدة 20 ثانية تقريبًا ، ولكن يجب أن يحتوي الجل على 60٪ على الأقل من الكحول.
نظف الأسطح ذات "اللمس العالي" ، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والمقابض ،باستخدام 70٪ من كحول الأيزوبروبيل ، وتمسح برفق.
"لا تستخدم مواد التبييض" ،لتطهير أي سطح.
يوصي مركز السيطرة على الأمراض بارتداء القفازات وغسل اليدين جيدًا فورًا بعد إزالتها، ستعمل معظم المطهرات المنزلية المسجلة لدى وكالة حماية البيئة.
حاول الابتعاد عن الآخرين : خاصةً إذا بدا عليهم المرض .
البقاء على علم بطرق الوقاية من فيروس كورونا :إن معرفة ما هو دقيق يمكن أن يحميك أنت وعائلتك .
حافظ على الهدوء واستمر في الحصول على لقاح الأنفلونزا :يقول الخبراء إنه لا يوجد سبب يدعو الآباء للقلق. كانت حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الأطفال نادرة للغاية ،لقاح الانفلونزا أمر لا بد منه ، لأن تطعيم الأطفال حماية جيدة لكبار السن.
اتخذ نفس الاحتياطات التي تتخذها خلال موسم الإنفلونزا العادي:
داوم على غسل اليدين بشكل متكرر ، والابتعاد عن الأشخاص الذين يظهر عليهم المرض والحصول على لقاح الإنفلونزا.
كما هو الحال مع الطائرات ، من الأفضل دائمًا التأكد من تشغيل قناع الأكسجين المجازي قبل مساعدة الآخرين. عند التحدث مع أطفالك عن تفشي المرض ، تأكد من تقييم معرفتهم بالفيروس أولًا وأنك تعالج قلقك. من المهم ألا تتجاهل مخاوفهم وأن تتحدث معهم على مستوى مناسب للعمر.
لا تخزن الأقنعة :
أصبحت أقنعة الوجه رمزًا للفيروس التاجي ، لكن تخزينها قد تضر أكثر مما تنفع ،معظم الأقنعة الجراحية فضفاضة للغاية لمنع استنشاق الفيروس.
قم بتخزين البقالة والأدوية ومواد التعقيم:
التحضير هو أفضل طريقة لحماية عائلتك وأحبائك ،قم بتخزين إمدادات البقالة ، واللوازم المنزلية والوصفات الطبية لمدة 30 يومًا ، في حالة الضرورة ،إذا كنت تتناول أدوية موصوفة طبيًا ، أو تعاني من نقص في أي من الضروريات التي لا تستلزم وصفة طبية ، فانتقل إلى الصيدلية عاجلًا وليس آجلًا ،وفي أي ترتيب معين ، تأكد من وضع الصابون ومستحضرات التجميل ومنظفات الغسيل وورق التواليت والحفاضات ، إذا كان لديك أطفال صغار.