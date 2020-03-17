بجنيه..معقم ومطهر طبيعي للمنزل من كورونا ولم يختف من الأسواق

انتشرت حالة من الذعر بين المصريين وجميع دول العالم ،بسبب انتشار فيروس كورونا ،الذى أزهق حياة العديد ،وتتولى وسائل الإعلام نشر التحذيرات والاحتياطات من هذا الفيروس سريع الأنتشار والذي أصبح وباء عالمي ،كما تولى المسؤلون عن كل الدولة أخذ قرارات لحماية سلامة وأمن المجتمعات من ذلك الفيروس الوبائي .
ففى إطار هذا السياق " كشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى التغذية ،عن مطهر طبيعي جدا ومتداول ورخيص الثمن يمكنه تطهير الأرضيات والمنزل و السطحيات من أبواب وحائط والحمام والمقابض ،وجميع المنزل .
وأوضح "شمس " ان هذا المطهر هو الكلور ، ويمكننا إضافة فنجان من الكلور المركز على لتر من المياه ،والبدء فى تطهير وتعقيم المنزل .
وحذر " أخصائى التغذية " من وضع الكلور على الأيدي و الوجه وعدم ملامسته للجلد .