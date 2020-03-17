بجنيه..معقم ومطهر طبيعي للمنزل من كورونا ولم يختف من الأسواق





ففى إطار هذا السياق " كشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى التغذية ،عن مطهر طبيعي جدا ومتداول ورخيص الثمن يمكنه تطهير الأرضيات والمنزل و السطحيات من أبواب وحائط والحمام والمقابض ،وجميع المنزل .





وأوضح "شمس " ان هذا المطهر هو الكلور ، ويمكننا إضافة فنجان من الكلور المركز على لتر من المياه ،والبدء فى تطهير وتعقيم المنزل .









وحذر " أخصائى التغذية " من وضع الكلور على الأيدي و الوجه وعدم ملامسته للجلد .