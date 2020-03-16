لوعندك برد لازم تلبس كمامة لهذه الأسباب

يناشد الأطباء والخبراء في مختلف البلدان المواطنين بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا وللأسف يستهين بعض الأفراد بهذه التعليمات أو يخجل من ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.





وما لا يعلمه كثيرون أن ارتداد الكمامة أمر في غاية الحيوية لبعض الأفراد في ظل انتشار فيروس كورونا.





وأضاف موقع "newsroom" أن ارتداء الكمامة أمر في غاية الحيوية بالنسبة للمصابين بنزلات البرد والانفلونزا لسببين عامين هو تجنب نقل العدوى للآخرين، وفي نفس الوقت لحماية جهازهم التنفسي من الإصابة بمزيد من الأمراض.





ويجب ارتداء قناع الوجه عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين على سبيل المثال ، مشاركة غرفة أو سيارة وقبل دخول إلى مراكز الرعاية الصحية.





إذا لم يكن قادرًا على ارتداء قناع الوجه (على سبيل المثال ، لأنه يسبب صعوبة في التنفس) ، فيجب بذل قصارى جهد لتغطية السعال والعطاس ، ويجب على الأشخاص الذين يعتنون بك ارتداء قناع الوجه إذا دخلوا غرفته.