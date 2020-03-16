الشغل في زمن كورونا .. 3 نصائح للعمل من المنزل

تسبب انتشار فيروس كورونا في العالم فى قيام العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة بوضع سياسة العمل من المنزل لضمان أن موظفيها في مأمن من عدوى الكورونا





وإليك ثلاث طرق رائعة مقدمة من موقع "bold sky" للعمل من المنزل بشكل فعال.





الحفاظ على شحن أجهزتك

تحتاج دائمًا إلى التأكد من شحن هاتفك واللاب توب، حتى لا يتأثر عملك بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فعندما يحدث ذلك في مكان عملك، يكون هناك نظام كهرباء بديل يساعد على عدم تعطيل العمل، لذا يجب أن يكون هناك الشيء نفسه في منزلك أيضًا.





هيئ نفسك للعمل

الخطوة الأخرى التي يجب عليك اتخاذها هي أن تشعر من داخلك وكأنك في مكتبك، فإذا كنت تعتقد أنه يمكنك العمل بشكل جيد أثناء التثاؤب وبملابس نومك، فقد تكون مخطئًا، فأنت لن تتمكن من التركيز على عملك وستشعر بالملل بسهولة، فقط عليك أخذ حمامًا وارتداء ملابس نظيفة وتناول وجبة الإفطار بالطريقة نفسها التي تفعلها قبل المغادرة إلى مكتبك، ثم اجلس في مكان هادئ وابدأ العمل كما تفعل في مكان عملك في الأيام العادية.





إبلاغ الأسرة

نظرًا لأنك في المنزل وتقوم بأعمالك المكتبية، فمن الأكيد أنك ستواجه العديد من عوامل التشتيت، فعلى سبيل المثال، قد يشتت أطفالك أو أفراد عائلتك انتباهك، وقد يطلب منك زملاؤك زيارتك، وبذلك لن تحصل على نفس البيئة المهنية الموجودة في مكتبك، لذلك تأكد من إبلاغ أفراد عائلتك وزملائك عن عملك من المنزل حتى يتم مراعاة ذلك.



