AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الشغل في زمن كورونا .. 3 نصائح للعمل من المنزل

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:34 م
العمل من المنزل
العمل من المنزل
Advertisements
رناد محسن
تسبب انتشار فيروس كورونا في العالم فى قيام العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة بوضع سياسة العمل من المنزل لضمان أن موظفيها في مأمن من عدوى الكورونا.

وإليك ثلاث طرق رائعة مقدمة من موقع  "bold sky" للعمل من المنزل بشكل فعال.

الحفاظ على شحن أجهزتك
 تحتاج دائمًا إلى التأكد من شحن هاتفك واللاب توب، حتى لا يتأثر عملك بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فعندما يحدث ذلك في مكان عملك، يكون هناك نظام كهرباء بديل يساعد على عدم تعطيل العمل، لذا يجب أن يكون هناك الشيء نفسه في منزلك أيضًا.

هيئ نفسك للعمل
الخطوة الأخرى التي يجب عليك اتخاذها هي أن تشعر من داخلك وكأنك في مكتبك، فإذا كنت تعتقد أنه يمكنك العمل بشكل جيد أثناء التثاؤب وبملابس نومك، فقد تكون مخطئًا، فأنت لن تتمكن من التركيز على عملك وستشعر بالملل بسهولة، فقط عليك أخذ حمامًا وارتداء ملابس نظيفة وتناول وجبة الإفطار بالطريقة نفسها التي تفعلها قبل المغادرة إلى مكتبك، ثم اجلس في مكان هادئ وابدأ العمل كما تفعل في مكان عملك في الأيام العادية.

إبلاغ الأسرة
نظرًا لأنك في المنزل وتقوم بأعمالك المكتبية، فمن الأكيد أنك ستواجه العديد من عوامل التشتيت، فعلى سبيل المثال، قد يشتت أطفالك أو أفراد عائلتك انتباهك، وقد يطلب منك زملاؤك زيارتك، وبذلك لن تحصل على نفس البيئة المهنية الموجودة في مكتبك، لذلك تأكد من إبلاغ أفراد عائلتك وزملائك عن عملك من المنزل حتى يتم مراعاة ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة مقولة المتثائب أثناء قراءة القرآن محسود.. أمين الفتوى يجيب

ماذا تفعل عند الشك في إصابة أحد أفراد الأسرة بـ كورونا؟

"واشنطن بوست" تحث موظفيها على العمل من المنزل مع تفشي "كورونا"

منها شرب المياه..10 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة

لتحمى نفسك من كورونا فى مكان عملك.. إليك 5 حيل

بسبب الطقس السيئ.. تصدع منزل وإنقاذ أسرة مكونة من 5 أفراد بالقناطر

ترشيحاتنا

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

بيان عاجل للحكومة بشأن مجانية التحاليل اللازمة لفيروس كورونا

بالورقة والقلم.. كم سيدفع الموظف ضرائب سنوية من راتبه

تفاصيل أول تجربة بشرية للقاح كورونا .. من المتطوعة وماذا قالت؟

ننشر أسعار الفائدة على الشهادات البنكية بعد قرار المركزي

تعليق ساخر من أحمد عيد عبدالملك على مشادة رمضان صبحي وبادجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور