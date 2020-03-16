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مرأة

أبرزها القضاء على البكتيريا.. تعرف على استخدامات الكحول الإيثيلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:02 ص
الكحول الإيثيلي
الكحول الإيثيلي
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هاجر هانئ
الكحول الإيثيلي من أهم المواد الكيميائية الصناعية فهو سائل عديم اللون قابل للذوبان في الماء وله رائحة طفيفة للغاية، ويتميز الكحول الإيثيلي بأن هناك الكثير من الاستخدامات والطرق المختلفة لاستعمال الكحول الإيثيلي. 

ويستخدم الكحول الإيثيلي في المجال الطبي ومصنعي المشروبات الكحولية ومستخلصات الزيت الكحول الإيثيلي بأشكال مختلفة.

ويتميز الكحول الإيثيلي بأنه يدخل في صناعة العديد من المنتجات المطهره مثل المناديل الطبية ومعقم اليدين المضاد للبكتيريا، كما يستخدم في كمعقم في المستشفيات والمراكز الطبية لمنع انتشار البكتيريا الضارة.

ويستخدم أيضا الكحول الإيثيلي لتنظيف الجلد، ولكن بعد تخفيفه بمقدار من الماء كما تقوم المراكز الطبية باستعمال الكحول الإيثيلى لتعقيم المعدات الطبية قبل وبعد استخدامها.

ومع حالة الذعر التى يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ينصح دائمًا باستخدام الكحول الإيثيلي للأغراض اليومية مثل تطهير المنزل والقضاء على أى بكتيريا توجد فى المكان وشراء منتجات التعقيم التى تحتوى على الكحول الإيثيلي، وذلك حسبما كشف موقع thoughtco.
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