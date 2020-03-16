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مرأة

ابعد عن الشر .. مشروب يحمي من الأنفلونزا والبرد لتجنب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:59 م
ابعد عن الشر.. احمي
ابعد عن الشر.. احمي نفسك من البرد والانفلونزا
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اسماء محمد
تنتاب المواطنون الآن حالة من الذعر والخوف عند ظهور أعراض الإصابة بالانفلونزا أو نزلات البرد، خشية أن تكون  مؤشر للإصابة بفيروس كورونا وليست برد. 

وأصبحت الوقاية من نزلات البرد والإصابة بالانفلونزا أفضل الطرق لتجنب الدخول في هذه الحالة من الخوف والرعب. 

وتلعب النباتات الطبيعية دور كبير في تقوية المناعة ومنها ما يؤثر بشكل مباشر في الوقاية من الإنفلونزا والبرد أوفى مقدمتها الزنجبيل.

وفقا لما ذكره موقع thehealthy" يعد الزنجبيل من أفضل الأعشاب فى مجال تقوية مناعة الجسم وحماية الإنسان من أمراض الفيروسي، لذلك يمكن تناوله يوميا.  

تناول كوب من الزنجبيل الطازج والساخن هو الشيء الوحيد الذي تحتاجه عندما تصاب بالبرد، حيث يساعد على علاج الكثير من الأعراض المصاحبة للبرد والأنفلونزا كالرشح والتهابات الحلق. 

وتظهر بعض الدراسات أن الزنجبيل هذا الجذر الحار قد يساعد في منع نزلات البرد عن طريق سد الفيروس.

ويستبب البرد فى معاناة الإنسان من الصداع وعدم القدرة على الحركة بنشاط وحرية والشعور بالإرهاق والتعب وانخفاض التركيز.
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