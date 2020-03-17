8 أسئلة..الأكثر شيوعا على جوجل حول فيروس كورونا.. إليكم إجابتها

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية ، جيتي إيميجزي، عن أكثر إجابات لتساؤلات شائعة على جوجل حول فيروس كورون ا ، والتي تتمثل فيما يلي :





ما هو الفيروس التاجي كورونا ؟





إنه فيروس جديد يسمى المسامير الشبيهة بالجبال التي تبرز من سطحه. يمكن أن يصيب الفيروس التاجي كورونا الحيوانات والناس على حد سواء، ويمكن أن يسبب مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي من نزلات البرد إلى الرئة والالتهاب الرئوي.





ما مدى عدوى الفيروس؟





يبدو أنها تنتشر بسهولة من شخص لآخر ، خاصة في المنازل والمستشفيات وأماكن أخرى محصورة ، يمكن أن ينتقل العامل الممرض عبر الهواء ، مغلفًا بقطرات تنفسية صغيرة يتم إنتاجها عندما يتنفس الشخص المريض أو يتحدث أو يسعل أو يعطس.





أين انتشر الفيروس؟





تسبب الفيروس الذي نشأ في ووهان بالصين في مرض أكثر من 170400 في 140 دولة على الأقل وتوفي أكثر من 6600 شخص ،تباطأ الانتشار في الصين ولكنه يكتسب سرعة في أوروبا والولايات المتحدة . وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن تفشي المرض يعتبر وباء.





ما الأعراض التي يجب أن أبحث عنها؟





تشمل الأعراض ، التي يمكن أن تستغرق ما بين يومين إلى 14 يومًا للظهور ، الحمى والسعال الجاف والتعب وصعوبة التنفس أو ضيق التنفس. قد تشبه الحالات المعتدلة الإنفلونزا أو نزلات البرد السيئة ، ولكن قد يتمكن الأشخاص من نقل الفيروس حتى قبل ظهور الأعراض.





كيف أحافظ على نفسي وآخرين من فيروس كورونا ؟





غسل اليدين بشكل متكرر هو أهم شيء يمكنك القيام به ، إلى جانب البقاء في المنزل عندما تكون مريضًا وتجنب لمس وجهك.





كيف يمكنني الاستعداد لتفشي محتمل لفيروس كورونا ؟





احتفظ بإمدادات من الأدوية الأساسية لمدة 30 يومًا. احصل على لقاح الإنفلونزا. احتفظ بالأدوات المنزلية الأساسية في متناول اليد. هل لديك نظام دعم لأفراد الأسرة المسنين.





ماذا عن السفر ؟





أصدرت وزارة الخارجية استشارة صحية عالمية من المستوى 3 تطلب من مواطني الولايات المتحدة "إعادة النظر في السفر" إلى جميع البلدان بسبب الآثار العالمية لفيروس التاجية.





كم من الوقت يستغرق تطوير العلاج أو اللقاح؟



