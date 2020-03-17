بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا وارتفعت أسعار المطهرات والمواد الخاصة بالتعقيم والكحول ، لتزداد بأضعاف ثمنها استغلالا للوضع الراهن في تفشي كورونا و محاولة البعض لاستخدام المعقم والمطهر والكحول لتعقيم اليد خارج المنزل .





وبعيدا عن الاستغلال في زيادة أسعار المطهرات والكحول وغيرها من مواد التعقيم ، يمكنك صنع معقم طبيعي أمن في المنزل بدلا من شراء المنتجات الجنازة بأسعار متضاعفة .





المكونات

لتر ماء

فنجان خل

عصير ٢ ليمونة





طريقة تحضير المعقم الطبيعي :

اغلي لتر الماء واتركيه يبرد

بعد أن يبرد ضيفي عليه فنجان الخل وعصير الليمون