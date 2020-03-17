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مرأة

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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رشا عوني
منذ انتشار فيروس كورونا وارتفعت أسعار المطهرات والمواد الخاصة بالتعقيم والكحول ، لتزداد بأضعاف ثمنها استغلالا للوضع الراهن في تفشي كورونا و محاولة البعض لاستخدام المعقم والمطهر والكحول لتعقيم اليد خارج المنزل . 

وبعيدا عن الاستغلال في زيادة أسعار المطهرات والكحول وغيرها من مواد التعقيم ، يمكنك صنع معقم طبيعي أمن في المنزل بدلا من شراء المنتجات الجنازة بأسعار متضاعفة .

المكونات 
لتر ماء 
فنجان خل 
عصير ٢ ليمونة 

طريقة تحضير المعقم الطبيعي : 
اغلي لتر الماء واتركيه يبرد
بعد أن يبرد ضيفي عليه فنجان الخل وعصير الليمون 
اخلطيه جيدا وضعيه في زجاجات بخاخ واختفظ بها في حقيبتك خارج المنزل بدلا من الكحول أو المطهر. 
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