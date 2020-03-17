شفاء مع آثار مدمرة.. كورونا يهدد المتعافين من الرجال

لا يتوقف الفيروس التاجي كورونا وما يسببه من أعراض وحالات وفاة على مستوى العالم عن التفشي، والناجين منه، وتحديدًا الرجال، يواجهون خطرا آخر يهدد سلامتهم الصحية والجسدية وهو العقم.





فقد طالب العلماء الصينيون من الرجال ضرورة التوجه لإجراء تحليل واختبارات خصوبة وذلك للتأكد من سلامة الحيوانات المنوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وجاء هذا الطلب والنداء بناءًا على عينات اتخذها العلماء من الرجال المتعافين من الفيروس، ووجدوا في نتائج هذه العينات آثار سلبية وضعف في إنتاج الحيوانات المنوية وتشوهها، بالإضافة إلى تعرض الخصيتين للتلف.





ومنذ هذا المنطلق طالب الباحثون بضرورة خضوع المتعافين للاختبار الدوري للاطمئنان على صحتهم.