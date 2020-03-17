AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شفاء مع آثار مدمرة.. كورونا يهدد المتعافين من الرجال

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لا يتوقف الفيروس التاجي كورونا وما يسببه من أعراض وحالات وفاة على مستوى العالم عن التفشي، والناجين منه، وتحديدًا الرجال، يواجهون خطرا آخر يهدد سلامتهم الصحية والجسدية وهو العقم.

فقد طالب العلماء الصينيون من الرجال ضرورة التوجه لإجراء تحليل واختبارات خصوبة وذلك للتأكد من سلامة الحيوانات المنوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وجاء هذا الطلب والنداء بناءًا على عينات اتخذها العلماء من الرجال المتعافين من الفيروس، ووجدوا في نتائج هذه العينات آثار سلبية وضعف في إنتاج الحيوانات المنوية وتشوهها، بالإضافة إلى تعرض الخصيتين للتلف.

ومنذ هذا المنطلق طالب الباحثون بضرورة خضوع المتعافين للاختبار الدوري للاطمئنان على صحتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدعة.. هذه المكملات لا تزيد من الخصوبة لدى الرجال

للرجال.. 6 فيتامينات تساعد على تعزيز الخصوبة

في اليوم العالمي للسرطان .. 3 طرق علاج تدمر الخصوبة

المغرب تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

شفاء مع آثار مدمرة.. كورونا يهدد المتعافين من الرجال

لتفادي الإصابة بكورونا.. نصائح هامة لركن سيارتك أسبوعين

أهم الأخبار .. حجر صحي لـ 300 أسرة بالدقهلية .. تخفيض عدد العاملين بالحكومة .. وأمطار وطقس شديد البرودة غدا

مراسلة تسقط على الهواء وتعلن إصابتها بكورونا.. فيديو

100 دولار.. أبو هشيمة يكشف عن أول راتب تقاضاه.. فيديو

حالات كثيرة وذعر كبير.. هل يعود فيروس كورونا مجددا بعد الشفاء منه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها

بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى لبنان

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور