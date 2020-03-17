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طارق شوقي: تدشين منصة تشبه الفيسبوك لشرح الدروس في كل مدرسة إلكترونيا نهاية الأسبوع

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:47 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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حمزة شعيب
كشف  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل الإجراءات التي ستتبع في أثناء فترة تعطيل الدراسة، قائلا: "أنه ضمن الاجراءات المكملة  للمنظومة الالكترونية التي سيتم الاعتماد  عليها خلال فترة تعطيل الدراسة هي فتح  القنوات التعليمية بجداول معينة وبمواقيت محددة لمن يريد الاعتماد عليها.

 وتابع شوقي في لقاء  مع برنامج " القاهرة الان " والمذاع على شاشة العربية " الحدث " وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي:" القنوات التعليمية لكل الي عاوز يشوف حاجة شبيهة بدروس الفصل أو على اليوتيوب بعد البث المباشر.

وأضاف  وزير التربية والتعليم، أنه بجانب هذه القنوات التعليمية سيرجع الطالب إلى بنك المعرفة كظهير منهجي  للشرح الخاص بالمناهج .

وكشف الوزير عن أسباب عدم منح المعلمين إجازة مع تعطيل الدراسة قائلا "نحتاجهم، لانه قبل نهاية الأسبوع ستكون هناك منصة شبيهة بالفيسبوك ستدشن قبل نهاية الاسبوع، وهي منظومة تعليمية ستكون في كل مدرسة في مصر لشرح الدروس أونلاين وهي فصول متخصصة لكل طلبة حيث ان كل مدرس سيجمع طلابه يؤدي الشرح عبر هذه المنصة سواء بالصوت او الصورة"".

وأشار إلى هذه المنظومة لن تشعر الطالب بالوحدة وأن هناك مدرسا متواصل معه في كل الأوقات إذا أراد أن يعود إليه بسؤال .

ونوه إلى أن بنك المعرفة سيظل ظهيرا لكل هذه الاجراءات بالنسبة لاولياء الامور أو المدرسين أو الطلبة حيث سيوجه المدرسون، الطلبة، لبنك المعرفة، للمحتوى المهم الذي يجب  عليهم مشاهدته.

وكشف عن أن هذه التجربة ستكون اكثر ثراء من ذي قبل مع تعود الطلبة والمدرسين على التطبيق العملي لهذه التجربة خلال الفترة الانية.
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