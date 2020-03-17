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طارق شوقي: امتحانات التعليم الفني في موعدها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أوضاع التعليم الفني، مع تعليق الدراسة جراء فيروس "كورونا"، قائلا: "سيلجأ إلى القنوات التعليمية بشكل أكبر للتعليم عن بعد بكامل تخصصات التعليم الفني"، عازيًا سبب إقبال أو تخصيص القنوات التعليمية لأكثر التخصصات التي تتجاوز 200 تخصص، وبالتالي التعامل معه يتم بشكل مختلف.

وأضاف في لقاء مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على شاشة العربية " الحدث " أن امتحانات التعليم الفني  في موعدها أيضا، مع كامل إجراءات التعقيم اللازمة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فكرة إلغاء جزء من المناهج لأي مرحلة تعليمية غير معقولة ولا يمكن أن يتم الموافقة عليها، متابعا: "ودي ثقافة بنحاول نغيرها والحاجات دي لما بسمعها بتسغرب جدا".

وتابع الوزير "لازم الناس تبقى عارفة ان المنهج الدراسي كله تراكمي ومينفعش نشيل منه حتة ولو حصل يبقى بنهدر التسلسل المعرفي للطالب، وصانع القرار لو عايز يرضي الناس مش هيعرف لهذه الأسباب".

وأكمل الدكتور طارق شوقي "يا جماعة الموضوع مش بنشتري من السوبر ماركت وهذا الطلب يدل على أن من يطلبه لا يريد التعليم على الإطلاق". 
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