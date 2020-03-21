فى زمن انتشار الفيروسات..10 طرق للوقاية من إنفلونزا الطيور بين البشر

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أبرز 10 نصائح حول كيفية منع انفلونزا الطيور في البشر ، فى زمن سرعة انتشار الفيروسات بين البشر ، أنفلونزا الطيور التي تسمى أيضًا H5N1 ،هي نوع من فيروسات الإنفلونزا الحيوانية التي تنتقل إلى البشر عادة من خلال الدواجن الحية أو الميتة المصابة والتي تشمل الدجاج أو الديك الرومي أو البط البري.





تشمل أعراض إنفلونزا الطيور





الحمى والسعال والصداع تليها أشكال شديدة مثل الالتهاب الرئوي و الإنتان وأمراض الجهاز التنفسي العلوي. يمكن أن يؤدي تفشي إنفلونزا الطيور إلى إصابات كبيرة بالدواجن ويؤثر على سبل العيش والاقتصاد في العديد من البلدان.





هناك العديد من الأنواع الفرعية فيروسات إنفلونزا الطيور ، من بينها A (H5N1) و A (H7N9) و A (H9N2) التي أدت إلى الحد الأقصى من الوفيات في جميع أنحاء العالم.





10 طرق للوقاية من انفلونزا الطيور في البشر





إنفلونزا الطيور مرض معد خطير يمكن أن ينتشر من خلال التفاعل البشري. هناك العديد من الطرق التي يمكن منعها. ألقِ نظرة على بعض الطرق للحفاظ على الوقاية من فيروسات إنفلونزا الطيور.





1. تجنب زيارة الدواجن





وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب على الناس تجنب زيارة مزارع الدواجن أو أي سوق للطيور حيث يتم تربيتها أو الاحتفاظ بها. وذلك لأن هذه المناطق ملوثة بفضلات أو روث طيور الدواجن التي قد تكون ضارة إذا دخلت داخل البشر من خلال العين أو الأنف أو الفم. أيضا ، خلال الزيارة ، يمكنك حمل مسببات الأمراض معك إلى جمهور أكبر.





2. تناول حمية متوازنة





تلعب العناصر الغذائية دورًا حيويًا في الأداء السليم للجهاز المناعي. تساعد العناصر الغذائية الأساسية مثل الأحماض الأمينية وحمض الفوليك وبيتا كاروتين والسيلينيوم والزنك وفيتامين A و C و B2 و B12 على استعادة وظيفة المناعة وتوفر مقاومة للعدوى. لذلك ، من المهم جدًا تناول نظام غذائي متوازن لمنع جميع الأمراض والعدوى.





3. تجنب تناول منتجات الدواجن





النيئة منتجات اللحوم النيئة هي منزل للعديد من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والمواد الأجنبية الضارة. عندما نقوم بطهي منتجات اللحوم بشكل صحيح ، يتم تدمير جميع الكائنات الحية الدقيقة فيها بسبب الحرارة العالية ، مما يجعل الطعام أكثر أمانًا للاستهلاك. هذا يمنع جميع مسببات الأمراض من دخول أجسامنا ويسبب لنا الأذى أو المرض.





4. تجنب تناول البيض النيء





يمكن أن يتسبب بيض طيور الدواجن أيضًا في الإصابة بالعدوى إذا لم يتم التعامل معها بعناية ، لأنه في بعض الأحيان ، يتمسك أنبوب الطيور بالبيض ويحمل طوال فترة انتشار العدوى في طريقه. أفضل طريقة لتنظيف البيض هي تمرير الماء الفاتر عليه وفركه بمنشفة أطباق نظيفة وناعمة. أيضًا ، تجنب تناول البيض النيئ لأنه قد يحتوي على بكتيريا مسببة للأمراض يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.





5. غسل اليدين بعد لمس اللحوم النيئة





كما سبق الذكر ، يحتوي اللحم النيء على عدد كبير من البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض. إن لمس منتجات اللحوم النيئة ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين قد يسمح لهذه الكائنات الدقيقة بدخول الجسم وتسبب لنا الأمراض. لذلك ، من الممارسات الصحية الجيدة استخدام المطهر أو غسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس اللحم النيء.





6. حافظ على صحتك





يُنصح الأشخاص الذين يشاركون في التعامل مع جثث الدواجن أو التعامل مع منتجات الدواجن النيئة بالحفاظ على نظافة اليد والشخصية الصارمة. ومع ذلك ، إذا شعرت بأي نوع من أعراض الأنفلونزا مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة أو الصداع ، يُنصح بزيارة خبير طبي قبل أن تصبح الأعراض حرجة.





7. تجنب الكحول





يلعب جهاز المناعة لدينا دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة جيدة ورفاهية للناس. الكحول والسجائر تثبط جهاز المناعة لدينا وتجعله أضعف. أنها تقلل من الاستجابة المناعية تجاه مسببات الأمراض التي تدخل الجسم مما يؤدي إلى التهابات والعديد من الأمراض.





8. تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى





أصبحت إنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الطيور جائحة عام 1918 بسبب طبيعتها المعدية. عندما يسعل أو يعطس شخص مريض ، تنتشر القطرات الضارة التي تخرج من جسمه إلى أفراد آخرين على اتصال وثيق بهم. لذلك ، فإن أفضل طريقة لتجنبها هي تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى أو أي تجمع اجتماعي خلال موسم الإصابة.





9. لقاحات الأنفلونزا السنوية وفقًا للدراسة





يُنصح بتلقيح الإنفلونزا كل عام لتجنب خطر الإصابة بفيروسات الإنفلونزا أو الإنفلونزا. يقلل التطعيم من خطر الإصابة بالعدوى إلى أكثر من النصف ويجهز أجسامنا لمكافحة الإنفلونزا خلال موسمها. يوصى به كل عام لأن الإنفلونزا تتحول بمرور الوقت وتطور مقاومة ضد اللقاح. لذا ، لمنع خطر الإصابة بالسلالة الجديدة ، هناك حاجة كل عام لمزيد من اللقاحات المحتملة.





10. الحفاظ على نظافة منتظمة



