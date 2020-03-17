إذا ظهرت عليك هذه الأعراض .. اتصل بالطبيب فورا

يخفي على الكثير من الأشخاص، أعراض كورونا الاولية ، حيث انها تختلف بعض الشئ عن اعراض كورونا أو أعراض نزلات البرد ،فكيف يعرف الشخص أنه مصاب بكورونا .
فوفقا لما نشره موقع "هيلث " عن أعراض كورونا الاولية ، فان الفيروسات التاجية كورونا (CoV) هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراض ،تتراوح من نزلات البرد إلى أمراض أكثر خطورة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) ومتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV).
ويعتبر مرض التاجية (COVID-19) سلالة جديدة تم اكتشافها في عام 2019 ولم يتم تحديدها مسبقًا في البشر.
فالفيروسات التاجية كورونا هي حيوانات ، مما يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والناس.
ووجدت التحقيقات التفصيلية أن السارس - CoV تم نقله من قطط الزباد إلى البشر و MERS-CoV من الجمال العربي إلى البشر.
وتنتشر العديد من الفيروسات التاجية المعروفة في الحيوانات التي لم تصيب البشر بعد.
أعراض كورونا الاولية :
وتشمل العلامات الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات التنفس، و في الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.
وتتضمن التوصيات القياسية لمنع انتشار العدوى غسل اليدين بانتظام ، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس ، وطهي اللحوم والبيض جيدًا.
ويجب تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يظهر أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.