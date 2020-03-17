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مرأة

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض .. اتصل بالطبيب فورا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:11 ص
اعراض كورونا الاولية
اعراض كورونا الاولية
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أسماء عبد الحفيظ
يخفي على الكثير من الأشخاص، أعراض كورونا الاولية ، حيث انها تختلف بعض الشئ عن اعراض كورونا أو أعراض نزلات البرد ،فكيف يعرف الشخص أنه مصاب بكورونا .

فوفقا لما نشره موقع "هيلث " عن أعراض كورونا الاولية ، فان الفيروسات التاجية كورونا (CoV) هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراض ،تتراوح من نزلات البرد إلى أمراض أكثر خطورة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) ومتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV).

ويعتبر مرض التاجية (COVID-19) سلالة جديدة تم اكتشافها في عام 2019 ولم يتم تحديدها مسبقًا في البشر.

فالفيروسات التاجية كورونا هي حيوانات ، مما يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والناس. 
ووجدت التحقيقات التفصيلية أن السارس - CoV تم نقله من قطط الزباد إلى البشر و MERS-CoV من الجمال العربي إلى البشر. 

وتنتشر العديد من الفيروسات التاجية المعروفة في الحيوانات التي لم تصيب البشر بعد. 

أعراض كورونا الاولية :

وتشمل العلامات الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات التنفس، و في الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت. 

وتتضمن التوصيات القياسية لمنع انتشار العدوى غسل اليدين بانتظام ، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس ، وطهي اللحوم والبيض جيدًا. 

ويجب تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يظهر أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.
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