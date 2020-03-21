اليوم العالمي لمتلازمة داون 2020.. كيفية الوقاية منها عند الأطفال قبل الولادة

يتم الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون في 21 مارس منذ عام 2006. ويحتفل بهذا اليوم للدلالة على تفرد الأطفال الذين يولدون بمتلازمة داون وتزويدهم حقوق وفرص متساوية في جميع جوانب حياتهم. متلازمة داون أو التثالث الصبغي 21 هو اضطراب وراثي لدى الأطفال يتميز بعيوب خلقية معينة مثل صعوبات التعلم ، وتأخر في النمو ، وتشوهات طبية أخرى. هو نوع من اضطراب الكروموسومات يولد فيه الطفل مع نسخة إضافية من الكروموسوم 21. هناك حوالي 1-2 طفل في كل 1000 ولادة يولدون خلل كروموسومي 21. أيضا .





وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير أن 1-5 من هؤلاء الأطفال يموتون في كثير من الأحيان في السنة الأولى من حياتهم ،هناك عوامل مختلفة مسؤولة عن سبب العيوب الخلقية في أي مرحلة من مراحل الحمل. ومع ذلك ، يقترح الخبراء الطبيون أن مجموعة العوامل الوراثية والعوامل البيئية والسلوك الفردي تعمل معًا وتسبب أي نوع من العيوب الخلقية لدى الأطفال مثل متلازمة داون.





هل يمكن منع متلازمة داون عند الأطفال؟





عادة ما ينمو الأطفال الذين يولدون بمتلازمة داون ببطء ولديهم ارتفاعات أقصر مقارنة بالأطفال من نفس العمر. لغتهم متأخرة ولديها ضعف إدراكي خفيف إلى متوسط. أيضا ، تتأثر ذاكرتهم قصيرة وطويلة الأمد. يمكن تشخيص متلازمة داون قبل الولادة أو خلال فترة الحمل عن طريق اختبارات الفحص أو الاختبارات التشخيصية





يمكن للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون أن يعيشوا لأكثر من 60 عامًا من خلال الإدارة السليمة أعراضهم . ومع ذلك ، قد يواجهون بعض المضاعفات أثناء تقدمهم في السن مثل توقف التنفس أثناء النوم ، وعيوب القلب ، والسمنة ، والصمم ، وعيوب الجهاز الهضمي ، والخرف وغيرها الكثير. من غير المحتمل أن يتم توريث متلازمة داون من أحد الوالدين ، ومع ذلك ، قد يقلق الأشخاص الذين لديهم بالفعل طفل مصاب بمتلازمة داون من إنجاب طفل آخر يعاني من نفس الاضطراب.





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لا توجد طرق خاصة لمنع أخطاء الكروموسومات التي تؤدي إلى متلازمة داون عند الأطفال. ولكن يمكن الوقاية منه باتباع بعض أساليب الحياة الصارمة خلال فترة الحمل. طرق الوقاية من متلازمة داون عند الأطفال حمية حمض الفوليك حمض الفوليك أو فيتامين B9 هو عنصر غذائي حيوي للنساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل.





وفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) ، فإن الكمية الموصى بها من حمض الفوليك التي تستهلكها النساء الحوامل يوميًا هي 600 ميكروغرام لأنها تساعد في التطور السليم لدماغ الجنين والنخاع الشوكي. مطلوب استهلاك حمض الفوليك لجميع النساء في سن الإنجاب لمنع خطر أي عيوب خلقية.





تجنب المخدرات والكحول





ينصح الخبراء الطبيون النساء الحوامل بتجنب استهلاك الكحول أو المخدرات حيث أن المواد الضارة فيها يمكن أن تنتقل إلى الجنين عبر الحبل السري وتسبب مشاكل مثل الإجهاض أو العيوب الخلقية أو انخفاض الوزن عند الولادة. أي نوع من الكحول ، بما في ذلك النبيذ ضار بنفس القدر خلال فترة الحمل. لذا ، من الأفضل تجنبهم جميعًا.





الحفاظ على وزن صحي





تشير الدراسات إلى أن النساء البدينات قبل الحمل أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات أثناء الحمل. لذلك ، بالنسبة للنساء اللواتي يخططن بالفعل للحمل ، يعد اختيار مؤشر كتلة الجسم الموصى به لتجنب هذه المخاطر أو أي مضاعفات خيارًا صحيًا.





منع سكري الحمل وفقا لدراسة ، سكري الحمل في الأمهات يزيد من حدوث متلازمة داون عند الأطفال. سكري الحمل هو شكل من أشكال مرض السكري يحدث أثناء الحمل ، ويتم تحديده عن طريق زيادة مستوى السكر في الجسم. قد يؤدي إلى خطر تشوهات الكروموسومات في الجنين.





الفحوصات الروتينية





تحتاج المرأة الحامل إلى رعاية ما قبل الولادة عن طريق الفحص الروتيني للطبيب والالتزام بالجدول الزمني. أثناء الحمل ، تعد صحة كل من الطفل والأم مهمة ، وتساعد هذه الفحوصات في تحليل النمو والتطور المناسبين للجنين. تساعد الفحوصات الروتينية أيضًا على منع خطر الإصابة ببعض الأمراض التي قد تحدث خلال هذه الفترة.





تجنب بعض الأدوية واللقاحات



