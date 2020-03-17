أخطر 20 خرافة شائعة عن فيروس كورونا

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عددا كبيرا من النصائح والأمور الوقائية ضد الفيروس الجديد كورونا لخلق الوعي، وهناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة يتداولها نشطاء التواصل الاجتماعي والتي يمكن أن تجعل من الصعب على الأشخاص معرفة الحقيقة. مع تدفق الكثير من الادعاءات الزائفة والمعلومات المغلوطة حول المرض.

تصفه منظمة الصحة العالمية بأنه "وبائي"، وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية مصطلح "infodemic" على أنه فائض في المعلومات، بعضها دقيق والبعض الآخر يجعل من الصعب على الأشخاص العثور على مصادر موثوقة وتوجيه موثوق عندما يحتاجون إليها ،يمكن أن تكون الشائعات والمعلومات الكاذبة خطيرة.

وإليكم قائمة بالأساطير والحقائق الشائعة حول فيروس كورونا وفقا لما نشره موقع بولد سكاي:



1. الخرافة أنه لا يمكن أن ينتقل الفيروس التاجي في الطقس الحار والرطب:





الحقيقة: يمكن أن ينتقل الفيروس التاجي في أي نوع من الطقس ، بما في ذلك الطقس الحار والرطب. بغض النظر عن الأحوال الجوية ، سيساعدك اتخاذ الإجراءات الوقائية على حمايتك من فيروسات التاجية. Coronavirus .





2. الخرافة أن الطقس البارد يمكن أن يقتل الفيروس التاجي:





الحقيقة : الطقس البارد لا يمكن أن يقتل الفيروس الجديد . وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية حوالي 36.5 درجة مئوية و 37 درجة مئوية ، بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية. أفضل طريقة لحماية نفسك من الفيروس التاجي هي تنظيف يديك بالصابون والماء أو مطهر لليدين قائم على الكحول.





3. الخرافة أن مجففات اليد فعال في قتل الفيروس التاجي:





الحقيقة : لا ، مجففات الأيدي ليست فعالة في قتل الفيروس الجديد ، يجب عليك تنظيف يديك بالصابون والماء بشكل متكرر وتجفيف يديك جيدًا بمنشفة ورقية نظيفة.





4. خرافة أنه يمكنك الإصابة بالفيروس التاجي إذا كنت تأكل اللحم أو البيض:





الحقيقة : الفيروس التاجي هو عدوى تنتشر من شخص لآخر ، وتناول الأطعمة غير النباتية مثل اللحوم أو البيض أو المأكولات البحرية ليس له علاقة بانتقال الفيروس التاجي. ومع ذلك ، كإجراء وقائي ، يجب غسل جميع أنواع اللحوم وطهيها بشكل صحيح قبل الاستهلاك. تنصح PETA India ، "لحماية نفسك ، كما هو الحال عند زيارة أسواق الحيوانات الحية ، تجنب الاتصال المباشر بالحيوانات والأسطح الملامسة للحيوانات. تأكد من ممارسات سلامة الغذاء الجيدة في جميع الأوقات. تعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب أو الأعضاء الحيوانية بعناية لتجنب تلوث الأطعمة غير المطبوخة وتجنب استهلاك المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا ". طرق حماية أطفالك من فيروس كورونا





5. خرافة أن الفيروس التاجي من صنع الإنسان:





الحقيقة : لا ، الفيروس التاجي ليس من صنع الإنسان. الفيروس التاجي هو مرض حيواني ، مما يعني أنه ينتقل من الحيوانات إلى البشر. تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أن الفيروس التاجي مرتبط بسوق المأكولات البحرية في ووهان ، الصين. ومع ذلك ، لا يزال الباحثون وخبراء الصحة يحاولون معرفة السبب الدقيق للفيروس.





6. خرافة أنه يموت الأشخاص الذين يصابون بالفيروس التاجي:





الحقيقة : عادة ما يكون لدى الأشخاص الذين يصابون بالفيروس التاجي أعراض خفيفة إلى معتدلة مثل السعال والتهاب الحلق والحمى وسيلان الأنف والصداع الذي يمكن أن يزول إذا تم علاجه في الوقت المحدد. وفقا لدراسة ، في ووهان ، الصين وقعت ما مجموعه 1023 حالة وفاة بين 44672 حالة مؤكدة بمعدل وفيات 2.3 في المائة. والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا لديهم أعلى معدل إماتة بنسبة 14.8 في المائة





7. خرافة أنه لا يمكن للأطفال الإصابة بالفيروس التاجي:





الحقيقة : يمكن للأشخاص من جميع الفئات العمرية الإصابة بفيروس كورونا ، على الرغم من وجود عدد أقل من حالات الإصابة بالفيروس التاجي للأطفال مقارنة بالبالغين. وفقًا لدراسة ، تم فحص ما مجموعه 745 طفلًا في الصين لـ COVID-19 حتى 20 فبراير 2020. من بين 745 ، تم اختبار 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 15 عامًا للإصابة بفيروسات كورونا [2] . الحمل والفيروس التاجي: إرشادات COVID-19 للنساء الحوامل والأمهات





8. الخرافة إن ارتداء قناع الوجه سيمنعك من الإصابة بالفيروس التاجي:





الحقيقة : لا يمكن للأقنعة الجراحية القياسية أن تحميك من COVID-19 لأنها غير مصممة لحجب الجزيئات الفيروسية. ومع ذلك ، يمكن أن تساعد الأقنعة الجراحية في منع الأشخاص المصابين من نشر الفيروس عن طريق منع أي قطرات هواء ناتجة عن السعال أو العطس. كما أن ارتداء أقنعة خفيفة الوزن لن يحميك من الفيروس لأنها لا تتناسب بإحكام مع أنفك وفمك وقد تسمح بدخول قطرات الهواء إلى أنفك أو فمك أو عينيك.





9. الخرافة أن الكحول يمكن أن يقتل الفيروس الجديد:





الحقيقة: تقول منظمة الصحة العالمية أن رش الكحول أو الكلور في جميع أنحاء الجسم لن يقتل الفيروس الذي دخل جسمك بالفعل. القيام بذلك يمكن أن يكون ضارًا لجسمك ، خاصةً أنفك وفمك. خرافة





10. الخراف أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تتشر فيروس التاجي الجديد:





الحقيقة : أصدر مركز السيطرة على الأمراض والمنظمة العالمية لصحة الحيوان نصائح تفيد بعدم وجود دليل يثبت أن الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب يمكن أن تنشر الفيروس التاجي. إذا كان مالك الحيوان الأليف مصابًا بالفيروس ، فهناك احتمالات أن يصاب الحيوان الأليف به. أسطورة





11. الخرافة أن الفيروس التاجي أقل فتكًا من الأنفلونزا:





الحقيقة : حتى الآن ، تتزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي بشكل كبير مما يؤثر على العديد من الناس حول العالم. COVID -19 لديه معدل وفيات أعلى 20 مرة من الأنفلونزا اعتمادًا على الموقع وعمر الفرد [1] .





12. الخرافة أن العلاجات المنزلية يمكن أن تعالج أو تمنع الإصابة بالفيروس التاجي:





الحقيقة : العلاجات المنزلية مثل وضع زيت السمسم على الجسم وتناول الثوم لا يمكن أن تساعد في منع فيروسات التاجية. تنص منظمة الصحة العالمية على أن الثوم له بعض الخصائص المضادة للميكروبات ، ولكن لا يوجد دليل حالي يثبت أنه يمكن أن يحميك من فيروسات التاجية.





13. الخرافة أنه يمكن أن ينتشر الفيروس التاجي من المنتجات أو العبوات من الصين:





الحقيقة: الأشخاص الذين يتلقون منتجات أو عبوات من الصين ليسوا عرضة لخطر الإصابة بالفيروس الجديد ، لأن الفيروس لا يعيش على أشياء مثل الرسائل أو الحزم.





14. الخرافة أن مكملات فيتامين ج سوف تمنعك من الإصابة:





الحقيقة: لا يوجد دليل حالي لإثبات أن مكملات فيتامين سي يمكن أن تحميك من COVID-19. لذا ، لن يساعد تناول مكملات فيتامين سي.





15. الخرافة أنه ستلاحظ أعراض فيروس التاجي:





الحقيقة: تتشابه أعراض الفيروس التاجي مع أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا ، مما يجعل من الصعب على الشخص ملاحظة الأعراض. أيضا ، عندما يصاب الشخص بالفيروس ، في البداية قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق وبالتدريج عندما يتطور المرض ، قد يسبب صعوبة في التنفس والحمى والسعال والتهاب الحلق.





16. الخرافة أنه يمكن أن ينتشر الفيروس التاجي من خلال لدغات البعوض:





الحقيقة: COVID-19 هو مرض تنفسي لا يمكن أن ينتشر عن طريق لدغات البعوض. ينتشر الفيروس من خلال قطرات صغيرة من الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.





17. الخرافة أنه فقط كبار السن هم عرضة للفيروس التاجي:





الحقيقة: يمكن للأشخاص من جميع الفئات العمرية الإصابة بالفيروس الجديد ؛ ومع ذلك ، فإن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مثل مرض السكري وأمراض القلب والربو هم أكثر عرضة للفيروس.





18. الخرافة ان شطف أنفك بمحلول ملحي سيمنع COVID-19:





الحقيقة: لا ، لا يوجد دليل حالي يثبت أن شطف أنفك بالمحلول الملحي يوميًا سيحميك من الفيروس الجديد.





19. الخرافة أن استخدام الزيوت العطرية والغرغرة بالمياه المالحة سيمنع الإصابة بالفيروسات التاجية:





الحقيقة: لا شيء من هذا يحميك من COVID-19. إن الطرق الفعالة لحماية نفسك هي غسل اليدين بالصابون والماء بشكل صحيح وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.





20. الخرافة أن المضادات الحيوية فعالة في علاج الفيروسات التاجية:



