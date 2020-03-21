5 طرق للاحتفال بعيد الأم في زمن الكورونا

اعتاد العالم الاحتفال بعيد الأم فى اليوم ال21 مارس من كل عام ، ومع انتشار فيروس كورونا أصبح من الصعب التواجد في تجمعات منعًا من انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي، لهذا سنقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح السريعة التي يمكن بها التمكن من الاحتفال بعيد الأم بطريقة آمنة في هذه الفترة.





1 - أولًا إذا كان في الإمكان تأجيل زيارة الوالدة والاحتفال بعيد الأم فيما بعد فهذا أفضل حل حفاظًا على صحة الأسرة بأكملها تجنبًا للتجمعات التي تساهم بنقل الفيروس.





2 - بعض الأشخاص لا يمتنعون عن الزيارات العائلية بالرغم من التحذيرات ،لذلك يفضل اتباع إجراءات السلامة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وهي:





- منع السلام أو التقبيل.

- ارتداء الكمامات.

- عدم التكدس في مكان واحد مع الحفاظ على تهوية أماكن التجمع.

-وأخيرًا من الأفضل أن تكون الزيارة سريعة وليس مطولة.





3- إذا كان هناك أحد يعاني من أعراض برد أو ما شابه ذلك يجب تجنب مخالطة والتزامه المنزل أفضل حتى لا ينقل العدوى للآخرين.

4 - الحفاظ الدائم على النظافة الشخصية من تكرار غسل اليدين للصغار والكبار لمدة 20 ثانية بين الأصابع والأظافر وخطوط الأيدي ،وتجنب لمس الوجه .



