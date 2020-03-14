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عادة كارثية يفعلها المصريون تسبب سرعة انتشار فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 12:42 ص
عادة كارثية يفعلها
عادة كارثية يفعلها المصريين تسبب سرعة انتشار فيروس كورونا
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أسماء عبد الحفيظ
مازال المصريين يتخوفون من الإصابة بفيروس كورونا الذي حير العالم بأكمله وأصبح وباء عالمي ،لم يستطيع العالم وقفه سريعا ،وأصبح فيروس كورونا أسرع هو أسرع الفيروسات فى الانتشار، ومازال المصريون يتبعون عادة كارثية ،سوف تساعد فى تزايد فيروس كورونا ،وذلك لعدم وعى بعض الأشخاص.


قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لموقع صدى البلد، إن البصق عادة كارثية يتبعها أغلب المصريين ،تسبب سرعة انتشار الكثير من الفيروسات وبالأخص فيروس كورونا.


وأوضح بدران أن البصق ظاهرة عدوانية، غير حضارية، مقززة ،تلوث البيئة ،وتنقل العدوى بالسل والعديد من الفيروسات مثل فيروسات نزلات البرد أو الإنفلونزا أو فيروس الكورونا المستجد .

وتابع على سبيل المثال، افترض أن شخص بصق فى الشارع وهو يعاني من فيروس كورونا، ولوث سطحا ما فهو، وبالتالي ينقل الفيروس إلى يد شخص اخر يضعها على أنفه او فمه او عينه و يكتسب العدوى.
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