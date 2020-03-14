عادة كارثية يفعلها المصريون تسبب سرعة انتشار فيروس كورونا









قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لموقع صدى البلد، إن البصق عادة كارثية يتبعها أغلب المصريين ،تسبب سرعة انتشار الكثير من الفيروسات وبالأخص فيروس كورونا.









وأوضح بدران أن البصق ظاهرة عدوانية، غير حضارية، مقززة ،تلوث البيئة ،وتنقل العدوى بالسل والعديد من الفيروسات مثل فيروسات نزلات البرد أو الإنفلونزا أو ظاهرة عدوانية، غير حضارية، مقززة ،تلوث البيئة ،وتنقل العدوى بالسل والعديد من الفيروسات مثل فيروسات نزلات البرد أو الإنفلونزا أو فيروس الكورونا المستجد



