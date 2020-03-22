بهذه الخلطة.. عادة صباحية تقضي على التهاب الحلق

في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد، يخشى الكثير الإصابة به بعد أن أصبح غير بعيد عن أي شخص خاصة وأنه يعيش على الأسطح لساعات طويلة، فالكل مهدد بالإصابة بفيروس كورونا الذي يحتاج إلى مناعة قوية كي تصمد أمامه حتى يموت الفيروس. أن





في بداية الإصابة بفيروس كورونا يظل عالقا في الحنجرة والزور قبل أن يتجه للرئتين، وإذا تمت السيطرة عليه في هذه الفترة قبل أن يدخل الرئة فمن السهل أن نتمكن من قتل الفيروس.





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الغرغرة بالماء وبيكربونات الصوديوم قدرتها هائلة على قتل أي فيروس ومنع العدوي وتهدئة احتقان الزور والحلق، وذلك من خلال وضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم في نصف كوب ماء واستخدامها كغرغرة للزور.





طريقة أخرى يمكنك تجربتها وهي وضع ملعقة ملح في نصف كوب ماء والغرغرة بها أيضا وذلك بشكل يومي قبل النوم وبعد الاستيقاظ.





ويفضل على الريق تناول كوب ماء دافئ مذاب به ملعقة عسل أبيض مع عصير ليمونة، فهذا الخليط رائع ويمنع عنك عدوى ويقتل الفيروس والميكروب.