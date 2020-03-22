AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بهذه الخلطة.. عادة صباحية تقضي على التهاب الحلق

الأحد 22/مارس/2020 - 09:33 ص
علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق
Advertisements
رشا عوني
في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد، يخشى الكثير الإصابة به بعد أن أصبح غير بعيد عن أي شخص خاصة وأنه يعيش على الأسطح لساعات طويلة، فالكل مهدد بالإصابة بفيروس كورونا الذي يحتاج إلى مناعة قوية كي تصمد أمامه حتى يموت الفيروس.

في بداية الإصابة بفيروس كورونا يظل عالقا في الحنجرة والزور قبل أن يتجه للرئتين، وإذا تمت السيطرة عليه في هذه الفترة قبل أن يدخل الرئة فمن السهل أن نتمكن من قتل الفيروس.

اقرأ أيضا

الغرغرة بالماء وبيكربونات الصوديوم قدرتها هائلة على قتل أي فيروس ومنع العدوي وتهدئة احتقان الزور والحلق، وذلك من خلال وضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم في نصف كوب ماء واستخدامها كغرغرة للزور.

طريقة أخرى يمكنك تجربتها وهي وضع ملعقة ملح في نصف كوب ماء والغرغرة بها أيضا وذلك بشكل يومي قبل النوم وبعد الاستيقاظ.

ويفضل على الريق تناول كوب ماء دافئ مذاب به ملعقة عسل أبيض مع عصير ليمونة، فهذا الخليط رائع ويمنع عنك عدوى ويقتل الفيروس والميكروب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطماطم والحبهان..١٤ وصفة للتخلص من التهاب الحلق

خبراء: المروحة تقي من «كورونا».. وهذا المكان محرم على الفيروس القاتل

علاج الزكام بحيل بسيطة تخلصك من المرض سريعا

علاج الجيوب الأنفية.. بالأعشاب تخلص من الالتهاب والصداع

فوائد لن تتوقعيها لـ كربونات الصوديوم.. تعرفي عليها

الزكام وعلاجه.. 6 وصفات منزلية للقضاء عليه قبل تطور الفيروس

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن عن جهاز يكشف الإصابة بـ كورونا خلال 45 دقيقة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

رسالة مؤثرة من شريهان بسبب فيروس كورونا

تعافي 30 حالة من فيروس كورونا بالكويت

سفير الصين لدى الرياض يرفع شعار خليك بالبيت.. ويوجه رسالة لـ وزير الصحة السعودي.. صور

أخبار الرياضة .. أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة.. تركي ال شيخ يوجه رسالة بشأن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور

كورونا يمتلك مفاتيح الجسم.. وبشرى من العلماء لاكتشاف العلاج قريبا

قصر تاريخي بفرنسا يجمع أندر مجموعة سيارات بوجاتي في العالم ..صور