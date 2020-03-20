حالة ذعر يعيشها الشعب المصري بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، الذي بدأ يجتاح العالم منذ أشهر قليلة ، ورغم أنه بدأ في الصين ولم بعيدا فترة طويلة عن العالم العربي إلا أنه وصل للمنطقة العربية مؤخرا وزهر في أغلبية الدول ومنها مصر التي تقاوم فيروس كورونا بالعديد من الإجراءات الصحية والقرارات الهامة التي تتخذها الحكومة يوما بعد يوم.





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الأعشاب تقتل كورونا ... جملة شهيرة تتردد على مسامعنا مؤخرا منذ بدء ظهور فيروس كورونا في مصر ، لكن الابحاث الطبية الحديثة التي أجريت مؤخرا على الفيروس لم تجد علاجا نهائيا مباشرا لكورونا ، حيث حاولت كبرى دول العالم إيجاد مصل مضاد لفيروس كورونا لكن حتى الآن لم يثبت اكتشاف العلاج النهائي للفيروس التاجي .





وفي ظل محاولات كبرى الدول وعلى رأسها الصين وأمريكا والمانيا وفرنسا ، نستمع في مصر لمعلومات مغلوطة غير صحيحة وهي أن تناول الأعشاب قادر على قتل كورونا لكن هه معلومات غير صحية فحتى الآن لم يثبت اكتشاف اي نوع من الاعشاب يواجه الفيروس .





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إذا ما حقيقة قتل كورونا بالأعشاب؟

كل ما في الأمر أن فيروس كورونا يحتاج مناعة قوية لتتصدى له فكلما كان المريض يتمتع بصحة جيدة وممتعة قوية يتغذى تغذية صحية سليمة كلما كان الأمل في شفائه أكبر وأسرع لذا فكبار السن هم أكثر عرضة لفيروس كورونا بسبب ضعف مناعتهم .





أما الاعشاب فما هي سوى مجرد وسيلة لتقوية الجهاز المناعي كي يتصدى لأي فيروس أو عدوى كما انها تحميك من نزلات البرد و الانفلونزا وبالتالي تقلل نسبة تعرضك لفيروس كورونا .





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كورونا والينسون

المواقع الأجنبية المختلفة أكدت أن عشبة اليانسون رغم فوائدها، إلا أنه وحده لا يستطيع قتل فيروس كورونا، لكنه له العديد من الفوائد الصحية الأخرى في رفع مناعة الجسم لمواجهة أي فيروس.





إليك فوائد الينسون في رفع المناعة وقتل الفيروسات بحسب موقع health24 :





1- أبرز فوائد اليانسون أنه يحتوي على حمض يتم استخدامه لإنتاج دواء مضاد للأنفلونزا .





2- اليانسون يحتوي على الكثير من مركبات الفلافونويد الصحية الأخرى ، مثل تيربين ، ليجنان ، وفينيل بروبانويدس ، والتي تشمل أنثول ، ليمونين ، لينالول ، كيرسيتين ، ألفا-بيبين ، بيتا بيبين و نيروليدول . وقد ثبت أن العديد من هذه المكونات تحتوي على نسبة عالية من الالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات.





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3- يعمل اليانسون على طرد البلغم .





5- اليانسون فعال في تهدئة الكحة و السعال وتخفيف نزلات البرد.





4- ومن أهم فوائد اليانسون أنه يعمل كمضاد بكتيري وفطري، حيث أكدت الأبحاث أن بعض مستخلصات الينسون وزيوته تقضي على أنواع مختلفة من البيكتريا والفطريات .