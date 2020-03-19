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مرأة

لو ملقتش كحول.. إليك بديل قوي للمطهرات بعد ارتفاع أسعارها

الخميس 19/مارس/2020 - 07:46 م
تعقيم اليد
تعقيم اليد
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رشا عوني
بعد تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الحالات الحاملة للفيروس مؤخرًا، أصبح التعقيم والتطهير والعناية بالنظافة الشخصية هي أهم الطرق الاحتياطية التي تحمينا من فيروس كورونا. 

وخلال اليومين الماضيين تهافت الكثيرون على شراء الكحول والمطهرات التي تعقم اليدين خلال فترة تواجدنا خارج المنزل، ولهذا السبب ازداد سعر الكحول والمطهرات بشكل خيالي لاستغلال الفرصة، كما أصبح غير متواجد في الكثير من الصيدليات بعد نفاذ الكميات المتوفرة. 

يمكنك استبدال الكحول خلال فترة تواجدك خارج المنزل بطرق صحية أخرى بسيطة تحميك من فيروس كورونا، وهي غسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية ثم جفف يديك جيدًا وبعدها قم برش أي نوع برفان تستخدمه على يديك، لأن العطور تحتوي لى نسبة من الكحول وتصلح كبديل في حال عدم وجود معقم أو كحول. 
لو ملقتش كحول.. إليك بديل قوي للمطهرات بعد ارتفاع أسعارها
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