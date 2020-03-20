للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم





وكتب الدكتور جمال شعبان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذه النصائح لمتابعيه لرفع مناعة الجسم لحين اعتماد علاج كورونا وهي.





1-تجنب الإجهاد لتفادي ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يزيد الالتهاب





2-الحصول على فيتامين د وهو متوفر في البيضة الأسماك والتعرض للشمس وتناول أقراص فيتامين د إذا لزم الأمر لكن تحت إشراف طبيب





3-تناول البرتقال و الليمون لأنها مصادر غنية بفيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم





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4-تجنب الكحوليات





5-الامتناع عن التدخين





6-ممارسة الرياضة





7- النوم لفترات كافية