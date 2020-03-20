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للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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رشا عوني
قدم الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق ، مجموعة من النصائح لزيادة المناعة خلال هذه الفترة لمقاومة فيروس كورونا .

وكتب الدكتور جمال شعبان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذه النصائح لمتابعيه لرفع مناعة الجسم لحين اعتماد علاج كورونا وهي. 

1-تجنب الإجهاد لتفادي ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يزيد الالتهاب

2-الحصول على فيتامين د وهو متوفر في البيضة الأسماك والتعرض للشمس وتناول أقراص فيتامين د إذا لزم الأمر لكن تحت إشراف طبيب

3-تناول البرتقال و الليمون لأنها مصادر غنية بفيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم 

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4-تجنب الكحوليات 

5-الامتناع عن التدخين

6-ممارسة الرياضة

7- النوم لفترات كافية
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