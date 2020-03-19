كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا





مشروب الماء الدافىء بالليمون على الريق كل صباح له فوائد صحية مذهلة ويعتبر المشروب الأمثل خلال هذه الفترة كي يواجه الجسم فيروس

كورونا ، إليك فوائد شرب الماء الدافىء بالليمون على الريق بحسب نصائح موقع healthline:





- يقوي الجهاز المناعي

-مصدر هائل فيتامين سي

-يخفف من حدة أعراض البرد الانفلونزا

-يقلل من العطس و الرشح والسعال

-يحسن عملية الهضم

-ينظف الجسم من السموم

-مضاد قوي للجراثيم





طريقة إعداد الماء بالليمون :

اغلي كوب من الماء واتركيه يبرد قليلا ثم اعصري عليه عصير ليمونة وضيفي لها ملعقة عسل ابيض وتناوليه على الريق يوميا.





في ظل انتشار فيروس كورونا يحتاج الجسم إلى تقوية الجهاز المناعي كي يستطيع التصدى لفيروس كورونا وغيره من العدوى والفيروسات فكلما كان جهازك المناعي قويا كلما كان الجسم أكثر قدرة على محاربة الأمراض خاصة في وقت انتشار فيروس كورونا التاجي .