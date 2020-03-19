حقيقة أم شائعة.. كيف يشفى مريض كورونا بـ علاج الملاريا ؟

انتشرت مؤخرًا أنباء عن إمكانية علاج المصابين بفيروس كورونا بـ علاج الملاريا الشهير، وهي إحدى الوسائل التي لجأت إليها بعض الدول ومنها الصين حيث أجريت هذه التجربة في 10 مستشفيات صينية.





وأعلنت إحدى شركات الدواء الفرنسية أن دواء "بلاكنيل " المضاد للملاريا الذي تنتجه الشركة، كان له آثار إيجابية جيدة في محاولات علاج المصابين بفيروس كورونا، وأعربت شركة الأدوية عن استعدادها للتعاون مع السلطات الفرنسية لتقديم علاج الملاريا كدواء لفيروس كورونا.





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أما عن علاج الملاريا " بلاكنيل " فهو مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ سنوات طويلة في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.





ويقوم علاج الملاريا بحل مشكلة فقر الدم التي تصيب المريض نتيجة إصابته بـ الملاريا ، حيث عند حصول المريض على علاج الملاريا يكون الهدف من هذا العلاج هو ضمان التخلص السريع من طفيل معين في دم المريض لمنع تطور الملاريا التي قد تسبب الوفاة، ومنع العدوى المزمنة وكذلك مكافحة فقر الدم الناتج عن الملاريا.





وبما أن فيروس كورونا يحتاج لجهاز مناعي قوي يستطيع التصدي لأي ميكروب أو فيروس، فإن استخدام علاج الملاريا في علاج فقر الدم عند المرضى المصابين بفيروس كورونا، قد يكون له دور كبير في شفائهم من الفيروس وذلك نتيجة علاج مشكلة فقر الدم وبالتالي يستطيع جهازهم المناعي التصدي لـ فيروس كورونا.





كما يستهدف علاج الملايا الحد من انتقال العدوى إلى الآخرين، عن طريق تقليص مستودع العدوى وعلاج فقر الدم.





علاج الملاريا يتم على عدة مراحل وبطرق مختلفة، لكن علاج الملاريا الوخيمة أي في الحالات الصعبة، يتم عن طريق حقن المريض بمادة الأرتيسونات (في العضل أو الوريد).



