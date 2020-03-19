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مرأة

توقف عنها فورًا.. 7 عادات يومية تهدد حياتك بالإصابة بـ كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 06:02 م
عادات تسبب كورونا
عادات تسبب كورونا
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رشا عوني
حالة من الذعر تسيطر على الشعب المصري بعد تزايد عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا مؤخرا ووفاة حالتين، فهو فيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه قادر على أن يأتيك من حيث لا تدري وبطرق قد لا تخطر ببالك وذلك بسبب بعض العادات اليومية التي نفعلها دون ان ندري أنها قد تهددنا الإصابة بفيروس كورونا

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إليك بعض العادات الخطيرة التي يجب أن تتوقف عنها تمامًا كي تحمي نفسك من فيروس كورونا :
 
1-توقف عن استقبال الزيارات العائلية وكذلك يفضل الجلوس في المنزل وعدم زيارة الأقارب والأصدقاء لعدم الاختلاط
2-في حالة لقاء أحد أصدقائك يفضل عدم السلام باليد أو الأحضان ويكفي التلويح باليد
3-لا تخرج من منزلك دون أن ترتدي كمامة و ترتدي جوانتي في يديك وكذلك يجب أن تحمل دومًا الكحول أو المعقم لتنظيف اليد خارج المنزل
4-توقف عن لمس وجهك تمامًا بيدك وخاصة أثناء تواجدك خارج المنزل 
5-قف على مسافة بعيدة تصل لـ 2 متر عن أي شخص مصاب بالسعال أو البرد
6-ارتدي القفازات في الأماكن العامة وفي المواصلات والأسطح خارج منزلك والسلالم والمصعد وحتى الهواتف المحمولة
7-تجنب البصق في الأماكن العامة
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