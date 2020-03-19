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المفاتيح والإكسسوارات والموبايل.. 10 أشياء عليك تعقيمها لمنع إصابتك بـ كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:42 ص
تعقيم الهاتف
تعقيم الهاتف
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رشا عوني
مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، أصبح الأمر بحاجة إلى الجدية واتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمنع نقل عدوى كورونا بسهولة سواء عبر شخص مصاب أو وجود الفيروس على سطح أي شيء نستخدمه. 

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تعقيم الأسطح من أهم الأساسيات التي يجب فعلها بشكل يومي للوقاية من فيروس كورونا، وهناك بعض التفاصيل التي قد تسبب نقل عدوى كورونا مثل استخدام الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر في العمل، فهي من أسهل الأشياء التي ينتقل عبرها الفيروس ويمكث لمدة ساعات بها ومن ثم تنتقل للإنسان ويصاب بعدوى كورونا. 

لذا عليك تعقيم كل الأغراض الخاصة بك سواء للرجال أو النساء، ومن أهم الأشياء التي يجب تعقيمها بشكل يومي : 

- المفاتيح 
- الإكسسوارات مثل الساعات و الخواتم 
- الهاتف المحمول 
- اللاب توب أو جهاز الكمبيوتر في العمل 
- الآي باد 
- مقابض الأبواب والغرف 
- أبواب سيارتك الخاصة والدريكسيون
- حذاءك بعد العودة من الخارج، قم برشه بالماء المضاف إليه الكلور 
- شاحن الهاتف 
- أدوات المطبخ 

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