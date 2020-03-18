يقوي جسمك ضد كورونا.. 15 نوع طعام تناوله بكثرة لزيادة المناعة

في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد وتزايد عدد الحالات المصابة له في مصر، يحتاج الجميع لتناول الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي بشكل قوي كي يستطيع مقاومة أي فيروسات وخاصة كورونا الذي يحتاج إلى مناعة قوية.
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نصح موقع healthline لهذه الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي للتصدي لأي فيروس :
١- البطاطا الحلوة
٢_ البروكلي
٣- الثوم
٤- البصل
٥- الفواكه الحمضية والبرتقال و اليوسفي
٦- الكركم
٧- البنجر
٨- الزنجبيل
٩- النعناع
١٠- السبانخ
١١- البيض
١٢- الحليب
١٣- الشوفان
١٤- العسل الابيض و الاسود
١٥- المكسرات .