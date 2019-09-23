شرب القهوة وممارسة الرياضة.. 6 أشياء للوقاية من أمراض الكبد



اتباع نظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي من أبرز الطرق التي تحافظ على صحة الكبد، والابتعاد عن الأطعمة المقلية، والمشروبات الغازية، والأغذية المعلبة، لأنها تساهم بشكل سلبي على وظائف الكبد.



شرب القهوة

أثبتت الأبحاث عن شرب فنجان من القهوة يوميًا يساعد الكبد أن يكون بصحة جيدة.



تمارين رياضية

تساعد التمرين الرياضية على جسم سليم، سواء من السمنة المفرطة أو الحفاظ على صحة الكبد، ويستغرق النشاط نصف ساعه لمدة ٥ أيام في الأسبوع لتحسين مستويات انزيم الكبد.



الإقلاع عن التدخين

أظهرت الأبحاث أن التدخين من أبرز العادات التي تؤثر بالسلب على الكبد، وتزيد من خطر الإصابة بالتلييف الكبدي، أو السرطان.



توخي الحذر من الأدوية

عند تناولك لأدوية لمعالجتك من اي مرض، يجب أن تتعرف على الآثار الجانبية له، فيوجد بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية تسبب أضرارا للكبد.



تجنب التعرض لرائحة المبيدات الحشرية

ان التعرض لشم رائحه المبيد الحشري يعرض الكبد للخطر، كما استخدام أدوات التنظيف التي تحتوى على مواد تضر بصحتك، فيجب تجنبها.



أعراض مرض الكبد

*فقدان الشهية

*غثيان

*إسهال

*البول بلون داكن

*اصفرار الجلد

*بياض العينين

*انتفاخ العينين

*ألم في الجزء العلوي من البطن

*القئ

*نعاس مستمر

الكبد من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهو مسئول عن تصفية الدم من السموم الضارة، كما يساعد على تخزين الطاقة وهضم الطعام، فتعرف على كيف تحمي نفسك من الإصابة بأمراض بالكبد، ومعرفة أعراضه، وفقًا لموقع "Wikihow".