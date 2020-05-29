عصير وسلطة.. الخضراوات الورقية تحمي من أمراض الكبد

يعمل الكبد على تخليص الجسم من السموم والمواد الضارة، كما أن له دور مهم في عملية التمثيل الغذائي و صحة الجسم ، لذا فلابد من تطهيره بين حين واخر حتى نحافظ على صحتنا.





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ذكر موقع " hhdresearch" أن هناك أ

طعمة رخيصة التي تساعد في الوقاية من أمراض الكبد وعلاجها وسعرها رخيص هى

الخضر الورقية

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ويقصد بها ليس السبانخ فقط بل اللفت والبنجر والخس الروماني ويمكن تناولها في صورة سلطات، ولكن الأفضل أن يتم عصر الخضراوات الورقية.





كما أن عصير تلك الخضراوات يجعل عملية الهضم أسهل للجسم ووصول العناصر المفيدة للكبد وأجزاء الجسم الأخرى بدل من اضطرار إلى هضمها.









طريقة عمل عصير الخضراوات الورقية بمذاق شهى



