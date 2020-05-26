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مرأة

يطهر الكبد وكل أجزاء الجسم.. تعرف على فوائد عصير الجزر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:48 م
يطهر الكبد وكل آجزاء
يطهر الكبد وكل آجزاء الجسم
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اسماء محمد
يحتوى الجزر على تشكيلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى تجعله يأتي على رأس قائمة الأطعمة الضرورية لصحة الجسم بوجه عام والكبد بوجه خاص.

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وذكر موقع " hhdresearch" أن تناول جزر بأي شكل من الأشكال يساعد على تحسين صحة الجسم والكبد بشرط ألا يتم تناوله في صورة شرائح خبز بالسكر.

من طرق تناول الجزر الفعالة فى تطهير الكبد هي خفق  الجزر مع السبانخ وقليل من الماء يرفع كفاءة العمل بشكل غير متوقع.

يحتوي الجزر على نسبة عالية من فيتامين أ مما يمنع الإصابة بأمراض الكبد والنظر والشيخوخة المبكرة، كما أنها مليئة بالفلافونويد والبيتا كاروتينات المضادة للأكسدة. 

الجزر جيد لكل جزء من الجسم لذا استمتع بعصير الجزر كل يوم ويمكن تناوله بصور مختلفة لكن اجعل العصير هو الأساس لسهولة الهضم والامتصاص.

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