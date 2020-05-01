على الطريقة الهندية.. طريقة تحضير الجزر المخلل

لا تكتمل موائد الطعام إلا ببعض المقبلات اللذيذة التي تضيف إلى الطعام نكهة جيدة، و الجزر المخلل واحد من أشهى أنواع المخللات التي يحبها الكبار والصغار، ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الجزر المخلل على الطريقة الهندية من موقع بولد سكاي.





مكونات الجزر المخلل:

- جزر شرائح.

- فلفل أحمر.

- فلفل أحمر جاف.

- 2 ملعقة عصير ليمون.

- 2 ملعقة ثوم مفروم.

- بذر الخردل.





طريقة التحضير :

- نقطع الجزر عموديا ونضيف ملعقتين من عصير الليمون إليه.

- خذ مقلاة صغيرة وأضف الزيت وبذور الخردل ومسحوق الفلفل الأحمر إليها.

- احضري برطمان وأضيفي اليه 5 إلى 6 فلفل أحمر طبيعي وفلفل أحمر مجفف.

- أضف الماء الدافئ إلى البرطمان المخلوط مع بعض الملح وطحن الفلفل الأحمر إلى معجون ناعم.

- انقل هذا الخليط إلى وعاء الجزر واخلط جميع المكونات جيدًا.