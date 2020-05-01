على الطريقة الهندية.. طريقة تحضير الجزر المخلل

لا تكتمل موائد الطعام إلا ببعض المقبلات اللذيذة التي تضيف إلى الطعام نكهة جيدة، والجزر المخلل واحد من أشهى أنواع المخللات التي يحبها الكبار والصغار، ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الجزر المخلل على الطريقة الهندية من موقع بولد سكاي.
مكونات الجزر المخلل:
- جزر شرائح.
- فلفل أحمر.
- فلفل أحمر جاف.
- 2 ملعقة عصير ليمون.
- 2 ملعقة ثوم مفروم.
- بذر الخردل.
طريقة التحضير :
- نقطع الجزر عموديا ونضيف ملعقتين من عصير الليمون إليه.
- خذ مقلاة صغيرة وأضف الزيت وبذور الخردل ومسحوق الفلفل الأحمر إليها.
- احضري برطمان وأضيفي اليه 5 إلى 6 فلفل أحمر طبيعي وفلفل أحمر مجفف.
- أضف الماء الدافئ إلى البرطمان المخلوط مع بعض الملح وطحن الفلفل الأحمر إلى معجون ناعم.
- انقل هذا الخليط إلى وعاء الجزر واخلط جميع المكونات جيدًا.