الجزر والمشمش والكيوي..اطعمة تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان

تتسبب ساعات الصيام الطويلة خلال شهر رمضان المبارك في فقدان البشرة حيويتها، فتبدو عليها علامات التعب ويزداد جفافها كما يخفّ إشراقها. كلّ ذلك نتيجة تغيير في العادات الغذائية وخسارة الجسم لكميّة كبيرة من الماء وللعديد من الفيتامينات والمعادن مع الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والحلويات.

كما تفتقد البشرة أيضًا خلال هذه الفترة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذيرات الحرّة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة للجلد وتجعله فاقدًا للحيوية،وفقا للعربية.

فيما يلي أطعمة يجب التركيز على تناولها من الإفطار حتى السحور بهدف الحفاظ على نضارة البشرة طوال الشهر الفضيل.

- الماء:

يساهم تناول 8أكواب من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور في الحفاظ على ترطيب البشرة وليونة الجلد، مما يؤمّن لها النضارة كما يحميها من الجفاف وظهور التجاعيد المبكرة.

الخضار الورقيّة الخضراء:

تتميّز أوراقها الخضراء بغناها بالفيتامينA والعناصر المعدنيّة الغذائيّة التي تؤمّن حماية البشرة من أضرار التعرّض للشمس. احرصي على أن تتناولي يوميًا أطباق السلطات التي تحتوي على السبانخ، الخس، البقدونس، الجرجير... كما يمكنكِ تناول هذه الخضار مطهيّة في أطباق يخنة السبانخ أو الملوخيّة

الفاكهة الحمراء:

تتميّز الفراولة وأنواع التوت المختلفة بغناها بالفيتامينات من فئةA، وC، وE التي تغذّي البشرة وتجدد الخلايا مما يؤمن لها النضارة المنشودة. تعزّز هذه الفيتامينات من إنتاج الكولاجين الذي يحمي البشرة من التجاعيد فلا تترددي في استهلاكها بشكل يومي.

الحبوب الكاملة والمكسّرات:

إنها مصدر غنيّ للألياف، والمعادن، والفيتامينات. وهي تؤمّن شعورًا بالشبع كما تنقّي البشرة وتغذّيها. وتتميّز المكسرات بشكل خاص بغناها بالبروتينات والدهون المفيدة التي تمدّ البشرة بالنضارة والحيوية.

اللحوم الحمراء والبيضاء:

هي من الأطعمة التي يكثر استهلاكها على موائد رمضان، ولكن يجب الحرص على اختيار أنواع اللحوم والدجاج التي لا تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون. وهي غنيّة بالبروتينات والفيتامينات التي تمدّ الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال ساعات الصيام الطويلة، كما أنها غنيّة بمضادات الأكسدة والمعادن التي تحمي خلايا البشرة من التأكسد والشيخوخة المبكرة. أما الأسماك وتحديدًا السلمون والتونة فهي غنيّة بالحوامض الدهنيّة، المعادن، والفيتامينات التي تعزّز إشراق البشرة وتعمل على تغذيتها وترطيبها.

الجزر والمشمش والكيوي:

يتميّز كل من الجزر والمشمش بغناهما بالفيتامينA الذي يعزّز حيوية البشرة ويُكسبها النعومة. فلا تترددي في إضافة هذين المكوّنين إلى السلطات التي تتناولينها، أما الكيوي فيتميّز بغناه بالفيتامينC وبمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا البشرة من التلف وتعزّز نضارتها وإشراقها.

الشوكولاتة السوداء:

يتميّز هذا النوع من الشوكولاتة بغناه بالحوامض الدهنيّة التي ترطب البشرة، ومضادات الأكسدة التي تحميها من الجذيرات الحرة الناتجة عن التعرض للشمس. يمكنكِ تناول قطعة صغيرة من هذه الشوكولاتة يوميًا أما الإفراط في هذا المجال فممكن أن يتسبب في ظهور البثور على البشرة..