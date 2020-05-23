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مرأة

5 فوائد في عين الجمل لمريض الكبد

السبت 23/مايو/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تعد  المكسرات من التسالى الغنية بالفوائد الغذائية والصحية التى تمنح الجسم الطاقة وتعزز وظائف المخ المختلفة خاصة التركيز والتذكر.


وقدمت الدكتورة سهام سوقية بعض فوائد تناول عين الجمل لمرضى الكبد:

 

1-يساهم الجوز الملكي أو ما يسمى بـعين الجمل في تنظيف الكبد من السموم

 

2- يحتوى على الكثير من الأحماض الأمينية المهمة للكبد

 

3- يحتوي على كمية كبيرة من الجلوتاثيون والأوميجا 3

 

4- مضغ حبة الجوز بشكل جيد يساعد فى الجسم للمواد المهمة للكبد لطرد السموم من الدم

 

5-عين الجمل من المكسرات المهمة التي تساهم في تنظيف الكبد من السموم

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