AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر لمدة أسبوع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:34 ص
فوائد الجزر
فوائد الجزر
Advertisements
نهى هجرس
يعد الجزر من الخضراوات التى يفضلها العديد من الأشخاص، ولكن الكثير منهم لا يعلم الفوائد العديدة التى يحتوى عليها الجزر.

ووفقًا لموقع "webmd" إليكم أهم الفوائد التى تعود على الجسم عند تناول الجزر.

1- يقوي العظام والمفاصل والعضلات، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د .
2- يقوي بنية الجسم، ويساعد على النمو السليم ، وذلك لاحتوائه على العناصر البروتينية الهامة.
3- يضبط مستوى ضغط الدم، لاحتوائه على الأملاح القلوية الهامة مثل البوتاسيوم.
4- يعمل بشكل جيد للحصول على بشرة نضرة وخالية من المشاكل، كونه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ الذي يقاوم البقع والندوب ويزيل كافة التصبغات عن البشرة، وخاصة تلك الناتجة عن أشعة الشمس. 
5- يساهم في تقوية النظر، لاحتوائه على مركب الكاروتين الهام.
6- يسهل عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بمشكلاته المختلفة، بما في ذلك الإمساك.

أقرأ أيضًا

7- يزيد من ليونة الأمعاء، ويعالج مشاكل المعدة.
8- يعتبر من أفضل الأغذية الصحية النساء الحوامل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تعزيز الكفاءة الجنسية.. 10 فوائد غير متوقعة لـ عصير الجزر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من النعناع؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر بالجنزبيل

يعالج الضعف الجنسى.. 19 فائدة لـ دبس الرمان

ترشيحاتنا

طرد أحد المحتجين على خطاب ترامب أمام الكونجرس

حكم مصافحة المصلين عقب انتهاء الصلاة مباشرة.. أمين الفتوى يجيب

رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته

بوسي شلبي تطلب الدعاء لـ فاروق الفيشاوي في ذكرى وفاته.. شاهد

خاص | موعد ومكان حفل زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض

عمرو جمال: أسعى لمواجهة الأهلي مع طلائع الجيش لهذه الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل