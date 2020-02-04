لـ محاربة الشيخوخة.. أفضل الوصفات لتقشير البشرة بعمق

لا تعلم العديد من الفتيات والسيدات فوائد تقشير البشرة، والتى من أهمها إزالة خلايا البشرة الميتة، وتصبغات البشرة، وإزالة البقع الداكنة، ومحاربة علامات الشيخوخة.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات الطبيعية التى تساعد على تقشير البشرة.





الوصفة الأولى

مكونات وصفة الشوفان: 1 ملعقة شوفان 1 ملعقة سكر 1 ملعقة عسل قطعة طماطم خطوات تحضير وصفة الشوفان: نقوم بخلط كل المكونات معًا ماعدا الطماطم نضع الخليط على شريحة الطماطم ندلك الوجه بالخليط بعمل حركات دائرية لمدة 5 دقائق









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الوصفة الثانية