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مرأة

لـ محاربة الشيخوخة.. أفضل الوصفات لتقشير البشرة بعمق

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:16 م
تقشير البشرة
تقشير البشرة
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نهى هجرس
لا تعلم العديد من الفتيات والسيدات فوائد تقشير البشرة، والتى من أهمها إزالة خلايا البشرة الميتة، وتصبغات البشرة، وإزالة البقع الداكنة، ومحاربة علامات الشيخوخة.
ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات الطبيعية التى تساعد على تقشير البشرة.

الوصفة الأولى
مكونات وصفة الشوفان:
1 ملعقة شوفان
1 ملعقة سكر
1 ملعقة عسل
قطعة طماطم
 
خطوات تحضير وصفة الشوفان:
نقوم بخلط كل المكونات معًا ماعدا الطماطم
نضع الخليط على شريحة الطماطم
ندلك الوجه بالخليط بعمل حركات دائرية لمدة 5 دقائق


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الوصفة الثانية
مكونات وصفة الموز:
موز
سكر
 
خطوات تحضير وصفة الموز:
نقوم بهرس الموز ثم نضيف لها السكر مع التحريك بلطف ولمدة ثواني قليلة
ندلك الوجه بالخليط لمدة من 5 إلى 10 دقائق
نقوم بغسل الوجه بالماء.
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