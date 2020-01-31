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مرأة

بـ مشروب تتناولينه يوميًا.. احصلى على رموش كثيفة خلال أسبوع

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:36 ص
وصفات طبيعية للحصول
وصفات طبيعية للحصول على رموش كثيفة
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نهى هجرس
تتمنى العديد من الفتيات الحصول على رموش كثيفة دون الذهاب إلى مراكز التجميل، أو وضع الرموش الإصطناعية، وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" من وصفات إليك أهمها.


تمشيط الرموش:-
حيث إن تمشيط الرموش يعزز من تدفق الدم لنمو الرموش، فقط استخدمي فرشاة ماسكرا نظيفة خالية من أي ماسكرا ثم ضعي نقاط من فيتامين E أو أي نوع زيت مثل زيت جوز الهند وزيت خروع أو زيت الزيتون على أصابعك ثم امسحيها على رموشك ثم قومي بتمشيطها بواسطة الفرشاة لمدة 5 دقائق مرتين يوميا.

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تناولي وجبات متكاملة:
احرصي على تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات ومغذيات عديدة مثل (البيض، والخضراوات) فهذه الأطعمة تمد الغذاء للجسم بالكامل.


الشاي الأخضر:-
يحتوي على مضادات للأكسدة و فيتامينات التى يمكن أن تساعدك فى الحصول على ما تريدينه فقط ضعي 1 كوب من الشاي الأخضر المغلي بعد أن يبرد على قطعة من القطن ثم قومي بتمريرها على رموشك مرتين يوميا.


المساج:-
ضعي القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون على أصابعك ثم قومي بتدليك منطقة حول العين لمدة 5 دقائق عدة مرات في الأسبوع.

تنظيف العين باستمرار بالغسول الخاص بها أو استخدمي زيت الزيتون.
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