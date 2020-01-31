بـ مشروب تتناولينه يوميًا.. احصلى على رموش كثيفة خلال أسبوع

تتمنى العديد من الفتيات الحصول على رموش كثيفة دون الذهاب إلى مراكز التجميل، أو وضع الرموش الإصطناعية، وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" من وصفات إليك أهمها.
تمشيط الرموش:-
حيث إن تمشيط الرموش يعزز من تدفق الدم لنمو الرموش، فقط استخدمي فرشاة ماسكرا نظيفة خالية من أي ماسكرا ثم ضعي نقاط من فيتامين E أو أي نوع زيت مثل زيت جوز الهند وزيت خروع أو زيت الزيتون على أصابعك ثم امسحيها على رموشك ثم قومي بتمشيطها بواسطة الفرشاة لمدة 5 دقائق مرتين يوميا.
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تناولي وجبات متكاملة:
احرصي على تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات ومغذيات عديدة مثل (البيض، والخضراوات) فهذه الأطعمة تمد الغذاء للجسم بالكامل.
الشاي الأخضر:-
يحتوي على مضادات للأكسدة و فيتامينات التى يمكن أن تساعدك فى الحصول على ما تريدينه فقط ضعي 1 كوب من الشاي الأخضر المغلي بعد أن يبرد على قطعة من القطن ثم قومي بتمريرها على رموشك مرتين يوميا.
المساج:-
ضعي القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون على أصابعك ثم قومي بتدليك منطقة حول العين لمدة 5 دقائق عدة مرات في الأسبوع.
تنظيف العين باستمرار بالغسول الخاص بها أو استخدمي زيت الزيتون.