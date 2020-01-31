بـ مشروب تتناولينه يوميًا.. احصلى على رموش كثيفة خلال أسبوع

كثيفة دون الذهاب إلى مراكز التجميل، أو وضع الرموش الإصطناعية، وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" من وصفات إليك أهمها.

تتمنى العديد من الفتيات الحصول على

تمشيط الرموش:-

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تناولي وجبات متكاملة:

احرصي على تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات ومغذيات عديدة مثل (البيض، والخضراوات) فهذه الأطعمة تمد الغذاء للجسم بالكامل.

الشاي الأخضر:-

يحتوي على مضادات للأكسدة و فيتامينات التى يمكن أن تساعدك فى الحصول على ما تريدينه

فقط ضعي 1 كوب من الشاي الأخضر المغلي بعد أن يبرد على قطعة من القطن ثم قومي بتمريرها على

مرتين يوميا.