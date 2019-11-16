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مرأة

بـ جنيه وصفة طبيعية تساعد على تطويل وتكثيف الرموش

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
وصفة بجنية لتطويل
وصفة بجنية لتطويل وتكثيف الرموش
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من السيدات والفتيات من مشكلة تساقط الرموش.

ويرجع ذلك للعديد من الأسباب أبرزها تقدم السن والحالة النفسية، ويلجأ البعض لاتباع العديد من حيل التجميل التي تكلف مبالغ باهظة الثمن لتكثيف الرموش بمراكز التجميل.

ولكن البعض لا يستطيع الذهاب لمراكز التجميل هذه، كما تحلم كل فتاة بالحصول على رموش طويلة وكثيفة، فـ الرموش تضيف جمال للعين وانوثة للفتاة.

وتقدم رضوى الشربيني أفضل وصفة لتطويل وتكثيف الرموش التي لن تكلف الكثير.


المقادير:

ثمرة بصل مقطعة
زيت زيتون
ماسكارا

طريقة التطبيق:

يوضع البصل المقطع على زيت الزيتون.
تترك لفترة ثم يتم تصفية الخليط.
باستخدام الماسكارا يوضع الخليط على الرموش.
تستخدم لمدة أسبوع.
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