للسيدات فقط.. 4 زيوت طبيعية تساعد على تكثيف الرموش والحواجب

تعاني معظم السيدات من مشكلة فراغات الحواجب، وقلة كثافة الرموش مما يجعلهن يشعرون بقلة ثقة في مظهرهم، ومنهم من تلجأ لعمل بعض العمليات مثل زراعة شعر او عمل وشم، لحسن الحظ قدم موقع " health line " زيوت طبيعية يمكنها تكثيف الرموش والحواجب، وتشمل :

- من المعروف عن زيت الخروع أنه يساعد على تحفيز نمو الشعر، فهو من اشهر الزيوت المعروفة لتكثيف الشعر في عالم التجميل، مما يجعله وصفة مثالية لتكثيف الرموش والحواجب.

- زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الممتازة للشعر، لهذا يساعد استخدامه على الرموش والحواجب لزيادة نمو الشعر في هذه المناطق.

- اخلطي قليلًا من زيت اللوز وجل الصبار معًا واتركيهما على حاجبيكِ ورموشكِ، لتحصلي على نتيجة رائعة مع تكرار الاستخدام.

- ضعي زيت الزيتون على منطقتي الحواجب والرموش، وسشعرين بالفرق بعد مرات قليلة من الاستخدام.