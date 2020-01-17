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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر بالجنزبيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:28 ص
ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر بالجنزبيل
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أبرز فوائد لتناول عصير الجزر بالجنزبيل بدون سكر، ويمكن إضافة العسل الأبيض الطبيعي الأصلي.

ووفقا لما نشره الموقع " أن كوب من عصير الجزر بالجنزبيل يحتوى على أقل من 200 سعر حراري .


عصير الجزر بالجنزبيل ينظم للجهاز الهضمي:

يحتوى على فيتامين أ وسي، المتواجدين في الجزر ويفيدان خلايا الدم، بالإضافة إلى أن الزنجبيل يعد مضاد للأكسدة والالتهابات.

الجنزبيل والجزر يقى من السرطان:

يفيد الجزر و الزنجبيل في وقف انتشار الخلايا السرطانية، كونه غنيا بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية.

يحمي من الأزمات القلبية:

يحتوي الجزر الألفا كاروتين واللوتين التي تحمي من الإصابة بالأزمة القلبية.

تحسين صحة الجلد والنظر:

يعمل عصير الجزر والزنجبيل على تحسين صحة الجلد، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن التي تعمل على تحسين نسيج البشرة.

مقاومة آلام العضلات والمفاصل:

أوضحت الدراسات أن مستخلصات الزنجبيل فعالة لمضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل الآلم ووجع العضلات.
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