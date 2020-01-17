ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر بالجنزبيل

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أبرز فوائد لتناول عصير الجزر بالجنزبيل بدون سكر، ويمكن إضافة العسل الأبيض الطبيعي الأصلي.
ووفقا لما نشره الموقع " أن كوب من عصير الجزر بالجنزبيل يحتوى على أقل من 200 سعر حراري .
عصير الجزر بالجنزبيل ينظم للجهاز الهضمي:
يحتوى على فيتامين أ وسي، المتواجدين في الجزر ويفيدان خلايا الدم، بالإضافة إلى أن الزنجبيل يعد مضاد للأكسدة والالتهابات.
الجنزبيل والجزر يقى من السرطان:
يفيد الجزر و الزنجبيل في وقف انتشار الخلايا السرطانية، كونه غنيا بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية.
يحمي من الأزمات القلبية:
يحتوي الجزر الألفا كاروتين واللوتين التي تحمي من الإصابة بالأزمة القلبية.
تحسين صحة الجلد والنظر:
يعمل عصير الجزر والزنجبيل على تحسين صحة الجلد، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن التي تعمل على تحسين نسيج البشرة.
مقاومة آلام العضلات والمفاصل:
أوضحت الدراسات أن مستخلصات الزنجبيل فعالة لمضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل الآلم ووجع العضلات.