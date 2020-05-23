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مرأة

مش للنظر بس .. 10 فوائد صحية لتناول الجزر

السبت 23/مايو/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
من المعروف أن الجزر له فوائد صحية من ضمنها تقوية النظر وتم إهمال الأجزاء الصحية الأخرى التي يسببها الجزر فهو يعالج الكثير من الأمراض.


وقالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن للجزر خواص المضادات الحيوية، فهو يدمر البكتيريا التي تظهر في الأمعاء.


وكشفت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد الجزر الصحية : 


- يساعد عصير الجزر في التخلص من الالتهابات المعوية وفي شفاء قرحة المعدة.


- يساعد في حماية الجلد من الآثار المؤذية لأشعة الشمس وتمكنه من استعادة عافيته بسرعة.


- يساعد في التخلص من بعض ديدان المعدة والمغص.


- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.


- مقوٍ جيد للمناعة الطبيعية.


- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.


- منبه لحرقان المعدة.


- يزيد إفراز الصفراء.


- مدر للبول.


- تقوية النظر .

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