مش للنظر بس .. 10 فوائد صحية لتناول الجزر

وقالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن للجزر خواص المضادات الحيوية، فهو يدمر البكتيريا التي تظهر في الأمعاء.





وكشفت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وكشفت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد الجزر الصحية :





- يساعد عصير الجزر في التخلص من الالتهابات المعوية وفي شفاء قرحة المعدة.





- يساعد في حماية الجلد من الآثار المؤذية لأشعة الشمس وتمكنه من استعادة عافيته بسرعة.



- يساعد في التخلص من بعض ديدان المعدة والمغص.



- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.



- مقوٍ جيد للمناعة الطبيعية.



- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.



- منبه لحرقان المعدة.



- يزيد إفراز الصفراء.



- مدر للبول.



- تقوية النظر .



