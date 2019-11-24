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مرأة

تحميك من أمراض الكبد والسكر.. أفضل 4 أطعمة في الصباح

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
قد يكون تخطي وجبة الإفطار أفضل من تناول أطعمة غير الصحية.ومع ذلك ، يمكن أن تمنحك وجبة فطور مغذية ومتوازنة بشكل جيد الطاقة وتمنعك من تناول الكثير خلال بقية اليوم.
إليك أفضل 4 أطعمة يمكنك تناولها في الصباح. يقدمها موقع هيلث لاين

1. البيض

البيض صحي بلا شك ولذيذ.
أظهرت الدراسات أن تناول البيض في وجبة الإفطار يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من السعرات الحرارية في الوجبة التالية ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم والأنسولين ثابتة

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2. الزبادي

اللبن الزبادي الأكثر تركيزًا في البروتين وثبت أن البروتين يقلل من مشاعر الجوع ويكون له تأثير حراري أعلى من الدهون أو الكربوهيدرات

يمكن أن يساعد الزبادي ومنتجات الألبان الأخرى في التحكم في الوزن لأنها تزيد من مستويات الهرمونات التي تعزز الامتلاء

3. القهوة

القهوة مشروب رائع لبدء يومك فهو يحتوي على نسبة عالية من الكافيين وتعد القهوة غنية بمضادات الأكسدة ، والتي تقلل من الالتهابات ، وتحمي الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والكبد

4. الشوفان
الشوفان هو أفضل خيار لتناول الإفطار لمحبي الحبوب فهو يحتوي على ألياف فريدة تسمى بيتا جلوكان وهى ألياف لزجة التي تعزز مشاعر الامتلاء.الشوفان غني أيضا بمضادات الأكسدة
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