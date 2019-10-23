استشاري يكشف أسباب أمراض وتليف الكبد.. فيديو

قال الدكتور رفعت كامل أستاذ جراحة وزراعة الكبد: إن السبب الرئيسي لـ تليف الكبد هو فيروس سي، وهناك بعض الأمراض التي تؤدي إلى التليف الكبدي مثل تكوين أجسام مناعية ضد الكبد ويصيب السيدات بشكل أكبر.
وأضاف رفعت كامل في حواره في برنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة " مصر الأولى": "تكون دهون على الكبد يؤدي إلى التليف الكبدي، ويعتبر تكون دهون على الكبد هو الوباء القادم والطاعون الجديد في العالم".
وأكمل رفعت كامل:" الوزن الزائد يؤدي إلى تراكم الخلايا الدهنية في الكبد وأورام كبدية وتليف كبدي"، مضيفا: "يُنظر إلى الخبرة المصرية في العالم بمنتهى الاحترام لان لدينا أعداد كبيرة من نقل الكبد من الأحياء بسبب الخبرات الكبيرة والتعداد السكاني الكبير وانتشار أمراض الكبد في مصر".