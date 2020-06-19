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مرأة

لتنظيف الكبد .. 5 أطعمة تقضي على السموم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية،  قائمة للأطعمة التي تساهم في تنظيف الكبد من السموم، يوصى باستهلاكها من أجل الحفاظ على الجسم خاليا من السموم ووظائف الكبد المثالية. تناول الأطعمة التالية هي أفضل طريقة للحفاظ على كبد صحية وتعمل بشكل سليم. 


ينصح بشدة دمجها مع عادات تغذيتكم الأسبوعية ومن خلالها يمكنكم أيضا التمتع بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي تحتويها.

1 . الثوم
حتى كمية صغيرة من الثوم لديها القدرة على تنشيط انزيمات الكبد التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم. توجد في الثوم كميات كبيرة من الاليسين والسيلينيوم، اثنين من المواد الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم.


2 . جريب فروت
توجد في الجريب فروت كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الاكسدة التي تساعد على عملية تنظيف السموم الطبيعية في الكبد. كوب صغير من عصير الجريب فروت الطازج يساعد الكبد في عمله الهام وينظف الجسم من المواد الكيميائية وغيرها من السموم.


3 . البنجر والجزر
كلاهما يحتوي على كميات كبيرة جدا من البيتا كاروتين والفلافونويدات، ومركبات طبيعية فعالة بشكل خاص لتحسين وظائف الكبد.


4 . الشاي الأخضر
الشاي الاخضر هو محبوب الكبد حيث انه يحتوي على سلسلة طويلة من المواد المضادة للاكسدة التي تساعد في تحلل السموم في الكبد. علاوة على ذلك فللشاي الأخضر العديد من الخصائص الطبية الاخرى التي تسهم في صحة الجسم (والنفس).

5 . الخضار ذات الأوراق الخضراء
الخضار الخضراء هي حليف قوي للكبد. يمكن تناولها نيئة، مطبوخة او كعصير. لهذه الخضار قدرة عالية على امتصاص السموم البيئية من مجرى الدم. فهي توفر حماية جيدة ضد المعادن الثقيلة، المواد الكيميائية والمبيدات التي تصل الى الجسم من الطعام او الشراب الذي نستهلكه. السبانخ والجرجير تتميز بشكل خاص في تشجيع تدفق الصفراء التي تعمل على ازالة الفضلات الموجودة في الدم وتمنع بذلك وصولها الى اعضاء الجسم المختلفة.


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