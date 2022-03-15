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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هشام ماجد: خسيت 9 كيلو من أجل حامل اللقب.. ويكشف سر المازوشيك|خاص

هشام ماجد
هشام ماجد

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان هشام ماجد على هامش تواجده بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي انتهت فعالياته منذ أيام.

وتحدث هشام عن كواليس فيلمه حامل اللقب الذي عرض بالمهرجان، واستعداداته للشخصية التي يجسدها والتي احتاجت منه أن يفقد وزنه، كما تحدث معنا عن أحدث أعماله الدرامية مسلسل اللعبة الجزء الثالث، وسر رقصته الشهيرة بالعمل "المازو شيك"، وسألناه هل سيكون هناك جزء رابع من المسلسل أم لا.

وكان قد عرض فيلم حامل اللقب خلال فعاليات الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور نجومه هشام ماجد وأحمد فتحي ومخرج العمل بقصر الثقافة ضمن قسم البانوراما المصرية، ورفعت القاعة شعار كامل العدد.

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الفيلم قد انطلق في شهر فبراير الماضي حيث أقيم عرض خاص في سينما الزمالك في 2 فبراير، وتزامن هذا مع إطلاقه في 60 دار عرض، وشهد العرض الخاص حضور عدد من أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم.

بعدها انطلق حامل اللقب في جولة عربية حيث أقيم عرضه الأول بالإمارات العربية المتحدة في 9 فبراير، بحضور أبطاله هشام ماجد ومحمد سلام ومحمد الكيلاني ومخرج العمل هشام فتحي، ومنتجيه محمد حفظي وطارق الجنايني ورؤى المدني. قبل إطلاقه تجارياً في 10 من دول الخليج العربي، ومن بينهم الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين والأردن.

تدور أحداث حامل اللقب حول هشام ماجد، لاعب كرة قدم شهير ، متزوج من طبيبة أمراض النساء دينا الشربيني. وهما يحاولان الإنجاب منذ كانا متزوجين. المعجزة التي طال انتظارها تحدث في أكثر الأحداث غير المتوقعة عندما يكون يحيى هو الحامل !

يشارك في بطولته النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.


 

محمد حفظي محمد سلام الفنان هشام ماجد دينا الشربيني هشام ماجد احمد فتحي

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